Штрафы за «евробляхи» отложили до 31 декабря: что надо знать

Украина

ОХРАНА, ОТМЕНА!

Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке вступления в силу высоких штрафов за нарушение таможенных правил, которые уже успели ощутить на себе некоторые владельцы «евроблях». Активисты, представляющие интересы пользователей таких автомобилей, называют отсрочку большим общим достижением и собираются в ближайшее время добиваться введения льготной растаможки для нерастаможенных авто иностранной регистрации.

20 сентября Владимир Зеленский подписал Закон № 1030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины». С 22 сентября он вступил в законную силу.

Напомним, что этим законом предусмотрена очередная, уже вторая, отсрочка применения штрафов за нарушение таможенных правил, которые напрямую касались украинских пользователей «евроблях». Cтоит сказать, что применение штрафов уже переносилось на три месяца (с 22 мая по 22 августа). На сей раз штрафы отложены до 31 декабря 2019 года, и в Верховной Раде считают, что эта отсрочка будет последней.

Законопроект был подготовлен Владимиром Зеленским под давлением украинских пользователей «евроблях» и подан в Верховную Раду как неотложный в августе. А с 22 августа таможенники и патрульная полиция начали накладывать штрафы на отечественных пользователей машин иностранной регистрации — нарушителей таможенных правил. Так, по данным фискальной службы, с 22 августа по 4 сентября 2019 года таможенными органами было составлено 243 протокола. А санкции предусматривались серьезные! К примеру, за просрочку временного ввоза до десяти дней грозил штраф в 5100 гривен, а более чем за 30 дней — 170 тысяч гривен или конфискация авто. За езду на нерастаможенном автомобиле водителю грозил штраф в размере 8500 гривен, за повторное подобное нарушение, зафиксированное в течение года, — 17 тысяч гривен с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта (или без такового). Подробный материал о взысканиях за нарушение правил ввоза автомобилей на территорию Украины можно прочитать в «ФАКТАХ» от 15 августа 2019 года.

После вступления в силу закона об отсрочке штрафов за нарушение таможенных правил один из руководителей общественной организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич сообщил в Facebook: «Теперь осталось принять дополнительные законы, чтобы решить ряд проблем, по которым нет возможности растаможить автомобили вообще или растаможить доступно по действующему законодательству».

В частности, он озвучил три ключевые проблемы, которые волнуют многих владельцев «евроблях».

1. Сейчас невозможно (запрещено) растаможивать автомобили типа микроавтобус, пикап, минивэн, которые составляют значительное количество автомобилей. В действующем Таможенном кодексе они подпадают под так называемую категорию № 1.

2. На сегодняшний день ставки растаможки для большинства «евроблях» превышают две цены его стоимости за рубежом. К примеру, Renault Laguna с дизельным двигателем 1,9 литра 2003 года выпуска стоит в Европе 1300 евро, а только одного акциза в Украине при растаможивании нужно заплатить 2137 евро (это надбавка почти в 200 процентов)! Плюс ко всему нужно также заплатить НДС и пошлину почти 800 евро. В целом все налоги составляют порядка 3000 евро. Еще необходимо оплатить услуги таможенного брокера и сертификацию, и в результате растаможка доходит почти до 300 процентов.

3. Кроме того, в Украине не может пройти таможенную «очистку» значительное количество доступных авто, которые прошли техосмотр в Европе и имеют соответствующие документы. В нашей же стране они не могут растаможиться ввиду возрастного барьера и экологического стандарта.

При этом Олег Ярошевич выражает благодарность Министерству инфраструктуры, которое форсирует окончательное решение проблем «евроблях» в Украине: «Отдельно хочется отметить предложение заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка (поддержанное председателем таможни Максимом Нефьодовым и министром Криклием). Он предложил компромисс, позволяющий просто и прозрачно наполнить бюджет Украины большими средствами, которые можно направить на пенсионеров, военных, учителей».

Юрий Лавренюк, в частности, предложил ввести фиксированную ставку растаможки в размере 500 долларов на ограниченный период для «евроблях», выпущенных до 2009 года, уже завезенных в Украину. Это позволит в кратчайшие сроки растаможить авто иностранной регистрации и перейти к третьему этапу — подготовке комплексного закона по внедрению в Украине доступной растаможки для всех ввозимых транспортных средств.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о том, какие именно штрафы грозят автовладельцам за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств в Украину.



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