Водителям "евроблях" с 24 августа грозят драконовские штрафы: что происходит

Украина

Уже на следующей неделе истекает срок действия поправок к закону № 2725-VIII, который в числе прочего предусматривал дополнительную трехмесячную отсрочку введения штрафных санкций за эксплуатацию нерастаможенных авто с еврономерами. Таким образом, уже в конце августа патрульная полиция должна активно реагировать на все автомобили иностранной регистрации — проверять законность их использования, а в случае выявления нарушений привлекать водителей к административной ответственности. Впрочем, пользователи таких машин категорически не согласны с подобной ситуацией и активно обрабатывают нового президента Украины, пытаясь добиться для себя очередных поблажек. И кое-что им уже удалось…

«Евробляхи» нельзя будет использовать в коммерческих целях

Начнем с того, что уже известно: с 24 августа вступают в действие нормы закона № 2512-VIII «О внесении изменений в Таможенный кодекс», которым установлена административная ответственность за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств в Украину. Главным образом он направлен на пресечение незаконного использования в нашей стране нерастаможенных автомобилей иностранной регистрации и, по большому счету, касается так называемых евроблях. Напомним, что же предусматривает этот закон.

Во избежание дальнейшего незаконного ввоза нерастаможенных автомобилей на территорию нашей страны законом установлены четкие требования к тем режимам перемещения транспортных средств, которыми пользовались предприимчивые дельцы — транзиту и временному ввозу. Отныне предусмотрено следующее:

транспортное средство, ввезенное в режиме транзита или временного ввоза, нельзя разукомплектовать или передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам, а также использовать в предпринимательской деятельности или для получения дохода (например, в такси);

транспорт личного пользования может находиться в Украине в режиме транзита только с целью перемещения через таможенную территорию страны;

временный ввоз автомобилей коммерческого назначения гражданами-резидентами при выполнении ими обязательств по трудовым договорам с иностранными компаниями разрешается на срок до 10 суток с внесением денежного обеспечения (залога), равного сумме растаможки аналогичного транспорта;

при временном ввозе транспорта личного пользования на срок более 30 суток таковые подлежат государственной регистрации;

временный ввоз гражданами-нерезидентами более чем одной личной машины разрешается при наличии денежного обеспечения, равного сумме растаможки аналогичного транспорта;

граждане-резиденты, находящиеся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить на таможенную территорию автомобиль на срок до 60 дней в течение года без уплаты таможенных платежей. Условия: предоставление фискальному органу документов на право собственности на авто и его регистрацию на территории соответствующей страны.

Чтобы эти нормы строго выполнялись теми, кто ввозит транспорт из-за рубежа, закон предусматривает ряд санкций. Причем чем дольше машина иностранной регистрации незаконно находится в Украине, тем выше штрафы. Они начисляются на зарегистрированного владельца, который указан в таможенной декларации. Более того, для каждого режима они индивидуальны.

За нарушение правил ввоза автомобилей иностранной регистрации грозят заоблачные штрафы — до 170 тысяч гривен

За просрочку транзитного ввоза на сутки придется выложить 170 гривен, более одних и до 10 суток — 3400, от 10 до 20 суток — 8500, от 20 до 30 суток — 85 000, более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 000 гривен или конфискация авто.

При нарушении правил временного ввоза нарушителям грозят иные санкции:

при просрочке на срок не более трех суток — предупреждение или 850 гривен;

от трех до 10 суток — 5100;

от 10 до 20 суток — 17 000;

от 20 до 30 суток — 85 000;

более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 000 гривен или конфискация авто.

Большое количество «евроблях» попало к нам стараниями так называемых «верблюдов» — иностранцев, которых специально использовали для переправки нерастаможенных машин на территорию Украины с целью дальнейшей их перепродажи уже украинским пользователям. Чаще всего «верблюдами» были иностранные студенты, обучающиеся в наших вузах. Всем им также грозят серьезные санкции — штраф в размере 34 000 гривен за передачу нерастаможенного автомобиля во владение, пользование или распоряжение другим лицам и использование его в предпринимательской деятельности.

Нешуточные санкции предусмотрены и для украинских пользователей авто с еврономерами. За управление машиной иностранной регистрации им грозит взыскание в размере 8500 гривен, а при повторном таком нарушении в течение одного года — штраф в 17 000 гривен с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта (или без такового).

Все эти карательные меры начнут действовать уже с 24 августа. Более того, нормы закона № 2512-VIII наделили полицию полномочиями останавливать машину иностранной регистрации для проверки. Правоохранители вправе выяснить, не нарушены ли требования к ее управлению и сроки пребывания на территории Украины. Если таковые имеются, полицейские могут наложить штраф.

Кроме того, теперь для быстрого реагирования на факты нарушения таможенного законодательства между Государственной фискальной службой, Госпогранслужбой и Нацполицией предусмотрен обмен информацией о ввезенных автомобилях иностранной регистрации и лицах, которые их ввезли. Взаимный контроль будет осуществляться посредством специальной автоматизированной базы данных. И если разрешенный срок пребывания автомобиля иностранной регистрации в Украине истек, таможенники обязаны сообщить об этом нарушении полицейским и пограничникам. Причем протокол о нарушении может быть составлен таможенником в отсутствие нарушителя и вручен ему при выезде из Украины. В свою очередь пограничники не должны допускать выезд за пределы страны автомобилистов, нарушивших правила временного ввоза или транзита, без уплаты штрафов.

«Евробляхеры» надеются, что президент поможет им решить проблемы со штрафами

Впрочем, пользователи «евроблях» пытаются добиться от нового президента Украины очередных поблажек для себя.

В связи с этим еще в последние дни работы Верховной Рады восьмого созыва Владимир Зеленский подал в парламент как неотложный законопроект № 10 462, которым предлагается продлить отсрочку введения штрафных санкций еще на три месяца. Однако народные избранники благополучно проигнорировали президентскую инициативу, и законопроект так и не был рассмотрен. Таким образом, де-юре владельцам нерастаможенных «евроблях» придется нести административную ответственность уже с 24 августа.

Не желая сталкиваться с грядущими неприятностями, активисты общественной организации «Авто Евро Сила» усилили давление на президента и в каждой его поездке по областям при встречах с общественностью постоянно напоминают о необходимости побыстрее решить нависшую над ними проблему.

В частности, недавно руководство «Авто Евро Сила» обратилось к президенту по поводу организации тематического круглого стола, на котором собираются обсудить варианты решения ситуации.

«Неоправданно высокие штрафы в 170 тысяч гривен начнутся уже на День независимости, 24 августа, — сообщил один из руководителей „Авто Евро Сила“ Александр Чернявский. — Поэтому мы хотели бы в ближайшее время провести круглый стол с представителями союзов владельцев авто иностранной регистрации со всей Украины и специалистами команды „Слуга народа“, чтобы вместе найти способ введения необходимых изменений».

Инициативы активистов общественной организации содержат не только отмену высоких штрафов, но и соответствующие изменения в законодательство, касающиеся правил растаможки подержанных машин. В частности, из существующей формулы начисления акцизного налога они предлагают убрать коэффициент возраста, который для старых автомобилей доходит до двухсот процентов. Как заявляет Александр Чернявский, подобная поправка позволит дополнительно наполнить госбюджет на более чем

10 миллиардов гривен.

Мнение президента по поводу этих предложений пока не известно, однако он дал понять, что не сбрасывает со счетов возникшую проблему. «23 августа у нас крайний день. Мы должны договориться с полицией, отсрочить еще, пока новая Верховная Рада не заработает и мы не примем новый законопроект», — заявил Владимир Зеленский на встрече с активистами «Авто Евро Сила» в Черкассах. Можно предположить, что он имел в виду подготовленный ранее законопроект № 10 462, который предусматривает очередную отсрочку введения штрафных санкций. Хотя, по сути, это временная мера, которая не решает проблемы дорогой растаможки в Украине.

Нужно удешевлять растаможку не старых, а новых машин

Не исключено, что за три месяца отсрочки будут наработаны инициативы по изменению таможенного законодательства, регулирующего растаможку транспортных средств. Однако эксперты считают, что при этом нельзя давать каких-либо дополнительных преференций для владельцев откровенно старых машин, превращая таким образом нашу страну в свалку для европейского автохлама. Ведь отечественный автопарк машин и так один из самых старых в мире. Средний возраст автомобилей на дорогах Украины — около 16 лет.

Нужно стимулировать покупку нашими соотечественниками относительно новых машин, и это можно сделать, ликвидировав налоги, дающие возможность манипулировать с растаможкой. Так считает глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров (ВААИД) Олег Назаренко: «После пяти — восьми лет эксплуатации немец продает авто, так как ремонт в Германии дорогой, плюс экологический сбор со страховкой на старое авто дороже, — заявил он. — А если некому продать, то немец и дальше будет ездить и не станет покупать новое. Поэтому лобби ЕС в Украине и лоббирует принятие таких законов, чтобы превратить Украину в страну — потребителя секонд-хенда из ЕС».

По мнению Олега Назаренко, нужно двигаться в сторону снижения либо же полной отмены таможенных платежей для относительно новых транспортных средств, импортируемых в Украину. Для чего следует отменить пошлину, а также НДС. То есть все налоги, определяющиеся в процентах от таможенной стоимости машины и дающие возможность манипулировать с размером платежей. Оставить при этом нужно даже не акциз, а так называемый автомобильный налог, привязанный, например, к объему двигателя — 1 доллар за 1 кубический сантиметр. «Хочешь просто ездить, а не понты колотить — заплати 800 долларов за малолитражку Smart единый налог, — разъяснил глава ВААИД. — Это что, большой налог, если платили только по 1 тысяче долларов за ввоз „евробляхи“? А хочешь понты и ездить на шестилитровом Cadillac — заплати 6 тысяч долларов».

Найдут ли законодательные инициативы президента Зеленского поддержку у новых народных избранников — вопрос риторический.

Читайте также: Исчез с деньгами и документами: аферист обманул «евробляхеров» на полмиллиона долларов

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter