«Евробляхеров» уже начали штрафовать, а те ждут помощи от Зеленского

Украина

С 22 августа вступили в силу нормы закона, которыми предусмотрена административная ответственность за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств в Украину. И космические штрафы для «евробляхеров» стали вполне объективной реальностью. Впрочем, пользователи таких машин все еще надеются на обещанную им помощь президента и пока стараются поменьше ездить на своих нерастаможенных автомобилях. Как говорится, от греха подальше.

Перед вступлением в силу закона № 2512-VIII многие «евробляхеры» надеялись, что на деле он применяться не будет, поскольку у полиции якобы нет доступа к таможенным базам. А значит, определить, нарушает ли владелец конкретного автомобиля правила ввоза, полиции будет не под силу. На деле все оказалось иначе.

Официальное сообщение о введении штрафных санкций с 22 августа 2019 года за нарушение правил ввоза автомобилей размещено на сайте Государственной фискальной службы Украины. А глава таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что патрульная полиция имеет доступ к таможенным базам и в рамках действующего законодательства может применять штрафы для пользователей машин иностранной регистрации.

Стражи порядка в свою очередь не стали медлить с выполнением закона — подтверждением может служить растиражированное в Интернете фото одного из постановлений о наложении на водителя штрафа в размере 8500 гривен (такая мера воздействия предусмотрена вступившим в силу законом за незаконное использование автомобиля иностранной регистрации). Подробнее о взысканиях за нарушение правил ввоза автомобилей на территорию Украины можно прочитать в выпуске «ФАКТОВ» от 15 августа 2019 года.

Несложно заметить, что автомобилей с еврономерами на украинских дорогах стало значительно меньше. Видимо, их пользователи прислушались к призывам лидеров общественной организации «Авто Евро Сила», лоббирующих их интересы, по возможности не ездить на своем транспорте, пока не заработает новая Верховная Рада и у новых парламентариев не появится возможность принять инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект, предусматривающий очередную отсрочку введения штрафов за нарушение правил ввоза автомобилей. Напомним, что штрафы уже один раз переносились на три месяца (с 22 мая по 22 августа).

Но долгожданная отсрочка, скорее всего, будет последней, считает бывший руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, которого партия «Слуга народа» пророчит на должность главы транспортного комитета Верховной Рады: «Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те автомобили иностранной регистрации, пользователи которых не хотят это делать, не могут или не имеют на них документов. Вот они и стараются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, то почему они должны появиться через полгода? Поэтому я думаю, что это последняя отсрочка».

А на днях состоялось совещание заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова с представителями автомобилистов, на котором было найдено понимание относительно путей решения проблемы нерастаможенных автомобилей. Алгоритм действий по ней предлагается следующим: отсрочка штрафов, потом принятие нового закона, после чего «никаких поблажек».

«Действующее законодательство является несовершенным. Во многих случаях его невозможно реализовать. Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, поступающих от представителей автомобилистов», — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Рабочую группу возглавит экс-руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. Под его руководством команда из представителей власти, импортеров и «евробляхеров» должна разработать новый законопроект с четкими и прозрачными правилами растаможки. При этом он должен касаться как новых, так и подержанных автомобилей.

По данным Государственной фискальной службы Украины, с 23 февраля 2019 года, после окончания льготной растаможки, по 18 августа 2019-го было оформлено 107 тысяч 600 транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 миллиарда гривен. Однако в последнее время, после введения моратория на наказание за езду на нерастаможенных авто, темпы растаможки «евроблях» сократились в разы. Так, за июнь-июль в Украине прошел таможенную очистку всего 341 автомобиль.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», с 21 сентября 2019 года в Украине вводятся новые полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев («автогражданка»).



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter