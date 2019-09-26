Политика

Януковича вызвали в суд в Киеве

Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича, скрывающегося в России, на заседание. Судебная повестка опубликована в газете «Урядовый курьер».

«Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года», — говорится в тексте.

Так, 30 сентября суд намерен продолжить рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на приговор, вынесенный ему.

Как писали «ФАКТЫ», ранее адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк после заседания Апелляционного суда Киева сообщил, что Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине. Основные задачи, поставленные клиентом, — это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти, или государственного переворота — сейчас выполняются», — заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Адвокаты бывшего президента уже сейчас готовят почву для возвращения клиента на родину. Они требуют отменить приговор своему подзащитному: 13 лет тюрьмы за госизмену называют необоснованными и утверждают, что решение судьи принимали под давлением.

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