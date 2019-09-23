Янукович готовится к возвращению в Украину, — адвокат (видео)

Украина

Бывший президент-беглец Виктор Янукович готовится вернуться в Украину. Об этом сообщил адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, передает «5 канал».

«Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине. Основные задачи, поставленные клиентом, — это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота — сейчас выполняются», — заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

В свою очередь, прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказал: «Позиция стороны обвинения — неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева — мотивированный и законный».

В суде начали рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.

Напомним, что 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины и заочно присудил к 13 годам лишения свободы. В приговоре суда, который зачитал судья Оболонского райсуда Владислав Девятко говорится, что Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину. Так, согласно решению суда, Янукович 1 марта 2014 года на территории Российской Федерации умышленно и для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с избранием на высший государственный пост. В своем послании экс-президент пожелал Зеленскому «объединить украинцев», вернуть им «надежду и веру в лучшее» и «примирить».

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