Украина

Могут попросту убить: кому и зачем Янукович понадобился в Украине

Виктор Янукович в очередной раз засобирался в Украину. Об этом сообщил адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк после заседания Апелляционного суда Киева. «Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине. Основные задачи, поставленные клиентом, — это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти, или государственного переворота — сейчас выполняются», — заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Адвокаты бывшего президента уже сейчас готовят почву для возвращения клиента на родину. Они требуют отменить приговор своему подзащитному: 13 лет тюрьмы за госизмену называют необоснованными и утверждают, что решение судьи принимали под давлением.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко отметил: «Позиция стороны обвинения неизменна. Прокуратура уверена, что приговор Януковичу останется в силе, так как он «мотивированный и законный».

Что ждет беглого президента в Украине? Вернется ли он на самом деле или же его арестуют при попытке пересечения границы? В Погранслужбе «ФАКТЫ» заверили, что будут действовать по закону.

— Пограничники действуют исключительно в рамках установленных полномочий. В Законе «О пограничном контроле» сказано, что ни один гражданин Украины не может быть ограниченным в праве въезда в страну. Но всех граждан, которые пересекают границу, пограничники по базе данных проверяют на причастность к совершенным правонарушениям, — сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. — Если в отношении лица, пересекающего границу, существует указание задержать, пограничники такого гражданина установят, задержат и передадут в тот правоохранительный орган, который такое указание выдал.

В полиции также готовятся встречать беглого президента. Так, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко заявил, что Януковичу не поможет даже женское платье, если он попытается незаметно пробраться в Украину.

— Если Янукович будет где-то через огороды тихонько вечером в женском платье пробираться, то, я думаю, он тоже попадется в руки правоохранительных органов почти сразу, потому что вся страна его очень ждет, — заверил Владимир Мартыненко в эфире «Обоз TV».

«Янукович немного недооценивает то, что он здесь натворил»

Журналист Юрий Бутусов в комментарии «ФАКТАМ» сказал, что возможное возвращение беглого гаранта может закончиться для него плачевно.

— Конечно, есть вероятность того, что приговор в отношении Януковича может быть пересмотрен. И сам беглый президент, и его представители могут подать апелляцию. Если Виктор Федорович до этой апелляции, конечно, доживет. Думаю, очень много людей в Украине, если Янукович захочет тут легализоваться, могут выразить недовольство его возвращением. Причем самым радикальным способом. Его, в принципе, и пристрелить могут.

— Как вы думаете, это самостоятельное решение Януковича — вернуться в Украину?

— Скорее всего — да. Когда его возвращение нужно было России, он испугался и не поехал. Но самая большая опасность возникла бы, если б он вернулся 1 или 2 марта 2014 года. Опасность для Украины. Напомню, что до президентских выборов Янукович оставался Верховным главнокомандующим, и его возвращение в тот момент могло позволить России захватить всю Украину. Потому что он мог легитимизировать любое решение и парализовать сопротивление. Но, слава Богу, история пошла другим маршрутом.

— Если Янукович все-таки без проблем вернется в Украину, на что он может рассчитывать в политическом плане?

— Даже не знаю. Мне кажется, что его пребывание в Украине будет настолько токсичным, что вести какую-то политическую деятельность для него будет фактически невозможно. Сейчас очень трудно рассуждать, на что он может рассчитывать.

— Могут ли Януковича использовать как фигуру в борьбе против Петра Порошенко?

— Мне кажется, что в Украине он может быть интересен разве что Медведчуку.

— А Зеленскому?

— Не думаю. Янукович — это сбитый летчик, балласт. Возвращение в Украину — это его личное желание. Он сидит там, в России, и, конечно, ему хочется вернуться сюда. Там он фактически пленник. Здесь, в Украине, ему, конечно, было лучше. Он думает: времена поменялись настолько, что можно вернуться. Я думаю, что Янукович немного недооценивает то, что он здесь натворил.

Беглый президент и раньше неоднократно анонсировал свое возвращение, но мне, почему-то кажется, что, в конечном счете, он все-таки не решится в ближайшее время вернуться в Украину. Он слишком трясется за свою шкуру. Да, тут ему при определенных условиях было бы лучше, чем в России, под контролем Путина. Ну ничего, переживет. Там у него дача огромная на Рублевке. Как-то перекантуется. Сейчас его возвращение в Украину представляет угрозу в первую очередь для него самого. Человек, который позвал в Украину российские войска, здесь никогда не будет persona grata.

«Желание Януковича только неопытному в политике человеку может показаться анекдотом»

Украинский публицист Виталий Портников считает, что возвращение в Украину Виктора Януковича вполне возможно. Он отметил, что сейчас в стране все решает только один человек — Владимир Зеленский, поэтому можно ожидать даже отмены приговора в отношении беглого президента.

— Мы сегодня с вами живем в стране, где все решения принимаются одним человеком. Вернее, одним центром генерации решений, таким себе «коллективным Зеленским». И если «коллективный Зеленский» решит, что Майдан был государственным переворотом, а в аннексии Крыма виноваты не Путин и Янукович, а Турчинов и Парубий, то с ним согласится любой суд, об этом расскажут по олигархическому телевидению, а фанаты Зеленского будут восторженно аплодировать «новой реальности».

Точно так же фанаты Путина по-прежнему восторженно аплодируют любому решению своего кумира. Любой выдумке, любому витку бесправия. Такова логика авторитаризма.

Интересно, что своим юристам Янукович ставит не правовые, а политические задания: обеспечить ответственность тех, кто виновен в «сдаче Крыма» и «антиконституционном захвате власти». Вероятнее всего, расправа с политиками, которые поддерживали Майдан и пришли к власти после побега Януковича, станет частью операции «реставрация», ведь после этого не составит труда отменить приговоры самому бывшему президенту.

Желание Януковича только неопытному в политике человеку может показаться анекдотом. Ведь любой свидетель событий 2014 года вспомнит, что Сергей Аксенов был назначен председателем Совета министров Крыма по представлению, которое незаконно подписал сам Янукович. А замена главы правительства стала первым юридическим шагом к проведению референдума и аннексии полуострова Россией.

Но мне пока непонятно, зачем «коллективному Зеленскому» понадобился Янукович. Может быть, с помощью его реабилитации ползучий реванш, за который проголосовали украинцы в 2019 году, сможет окончательно расправиться с национал-демократическими силами и обеспечить капитуляцию перед Россией. Но, возможно, все гораздо проще: Янукович может стать важным фактором в решающей битве олигархов за то, кто из них в результате станет полновластным хозяином батраков, которые все еще считают себя гражданами.

А может быть, Янукович просто обманывает себя, неправильно истолковывает результаты своих встреч с «важными людьми». Примерно так же, как обманывает сам себя Зеленский, как обманывает себя Коломойский. Как обманывают себя все люди, которые слишком далеки от народа и привыкли жить в мире собственных амбиций.

В любом случае украинцы должны сделать все возможное, чтобы Янукович не вернулся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Европейский суд отменил санкции в отношении Виктора Януковича.



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