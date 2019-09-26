Политика

Делегатов от Украины могут лишить права присутствовать на заседаниях ПАСЕ: что произошло

После того, как новая украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ее могут лишить права присутствовать в зале. Письмо с разъяснениями пришло от секретариата Ассамблеи.

Как сообщает «Европейская правда», в украинском парламенте посчитали, что по привычной для ПАСЕ практике, представители старой украинской делегации имели право участвовать в работе сессии.

Член делегации, нардеп Алексей Гончаренко в Facebook написал, что «если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, поскольку новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11:30 утра 30 сентября утратит свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ».

«На данный момент неизвестно, будет ли реализована позиция секретариата, ведь по правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение шести месяцев после парламентских выборов. То есть предыдущий состав утрачивает полномочия 21 января следующего года. Публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса», — говорится в сообщении «Европейской правды».

Об утверждении новой делегации Верховная Рада должна сообщить ПАСЕ официально. В парламенте и МИД утверждают, что такое сообщение Украина не отправляла.

В случае если в секретариате ПАСЕ действительно лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций. Но в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.

Между тем, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург.

«Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить» business as usual «. Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует», — написал Кислица в Twitter.

Напомним, в июне делегация Украины, состоящая из народных депутатов 8 созыва, прекратила работу в ПАСЕ из-за возвращения делегации России и возобновления всех полномочий россиян.

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