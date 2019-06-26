ПАСЕ подтвердила полномочия всех российских делегатов

Мир

В среду, 26 июня, на пленарном заседании ПАСЕ российская делегация вернула себе полномочия в полном объеме. Ей предоставлено право голоса. Всем делегатам без исключения, в том числе тем, кто избирался в Крыму.

За восстановления членства России в ассамблее проголосовали 116 депутатов, против — 62. Еще 15 парламентариев воздержались.

Во время заседания также были рассмотрены предложенные поправки к резолюции. В частности, было отклонено предложение от группы парламентариев исключить из документа фразу о подтверждении полномочий делегации России.

В резолюции указано, что российская делегация должна сразу вернуться к сотрудничеству с мониторинговым, а также другими комитетами ассамблеи и начать конструктивный диалог о выполнении своих обязательств. В тексте также звучит призыв освободить украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года и уплатить все причитающиеся взносы в бюджет Совета Европы.

Ранее 26 июня руководитель делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что депутаты от Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи как представители РФ.

«Не признавать Крым российским — это все равно, что не признавать объединение Германии. То есть, это, как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР», — сказал Толстой в интервью Русской службе RFI.

Не скрывает своего торжества теперь спикер парламента аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов. Он заявил: «В Европе начинают понимать российский статус Крыма как реальность».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», украинская делегация в знак протеста приняла решение о прекращении своей работы в ПАСЕ,

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