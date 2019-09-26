Спорт

Не их день: Свитолина и Ястремская прекратили борьбу на турнире в Китае (видео)

На престижном турнире в китайском Ухане с призовым фондом 2 млн 828 тысяч долларов состоялись четвертьфинальные поединки.

К сожалению, две украинские теннисистки, дошедшие до этой стадии, прекратили борьбу. 19-летняя Даяна Ястремская (27-я позиция в мировом женском рейтинге), накануне сотворившая громкую сенсацию, обыграв вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову, не смогла ничего противопоставить другой чешке Петре Квитовой (7-я) — 2:6, 4:6.

Что касается Элины Свитолиной, которая располагается на третьей строчке списка лучших теннисисток мира, то она противостояла американке Элисон Риск (35-я), которую обыграла в трех предыдущих очных встречах. К сожалению, на этот раз борьбы со стороны украинки не получилось (видимо, сказалось больное колено), и поединок завершился в двух сетах в пользу соперницы — 1:6, 3:6.

Таким образом, за участие на турнире наши соотечественницы заработали по 59 960 долларов и упустили возможность встретиться между собой в полуфинале — путевку в финал теперь оспорят Квитова и Риск.

А вот 19-летняя Катарина Завацкая (142-я) продолжает успешное выступление в Ташкенте. Выиграв у россиянки Ангелины Калинской (116-я) — 6:0, 6:2, украинка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA, где сыграет с румынкой Сораной Кырстей (96-я).

19-летняя Катарина Завацкая

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина с больным коленом победила в Китае экс-первую ракетку мира.

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