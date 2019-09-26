Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, единственный украинский представитель в российском флешмобе #ВсемМир, объяснил свое участие в проекте, который вызвал волну возмущения в сети. Украинским поклонникам артиста категорически не понравилось то, что он снялся в клипе с российскими артистами, поддерживающими политику Путина и аннексию Крыма. Олег Винник признался, что принял участие в проекте в поддержку Международного дня мира, который отмечают 21 сентября.

«Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне. Олег Винник неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире. Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: „Всем Мир“ на языке своей страны», — прокомментировали в пресс-службе Винника.

Напомним, в в клипе приняли участие Владимир Познер, Мирей Матье (Франция), Алессандро Сафина (Италия), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева и другие.

Большинство из участников флешмоба публично поддерживают агрессивную политику Кремля, в том числе и в отношении Украины.

Ранее Олег Винник заявлял, что прекратил гастрольную деятельность в России и четко заявил о своей патриотической позиции. О политике артист предпочитает не говорить.

Недавно певец выпустил новую трогательную песню на украинском языке «Сльози землі».

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