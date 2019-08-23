- 15:37 Украине выгодно закупать уголь по формуле «Роттердам+», которую третий год расследует НАБУ, — эксперт
- 15:26 В Крыму выявили случай заболевания лихорадкой
- 15:25 Одесса — это Украина: яркие фото флешмоба ко Дню флага на Потемкинской лестнице
- 15:15 Полицейский скандал в Днепре: генералу Глуховере вручили подозрение
- 15:00 Украина — Бельгия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
- 14:59 "Достанем всех, кто поднял руку на Украину": центру "Миротворец" исполнилось 5 лет
- 14:56 На украинском курорте погиб дайвер: подробности и фото с места трагедии
- 14:44 45-летняя Виктория Бекхэм в микро-шортах засветила потрясающие ноги
- 14:43 Убийство адвоката в Кропивницком: появилась информация о состоянии раненого
- 14:40 В День независимости одну центральную станцию метро Киева закроют для пассажиров: уточнен режим работы станции "Крещатик"
- 14:27 День независимости 2019: как отмечают Киев, Харьков, Одесса и другие города Украины
- 14:27 Крик души: Олег Винник выпустил новую песню
Крик души: Олег Винник выпустил новую песню (видео)
В День украинского флага популярный украинский певец, любимец женщин Олег Винник, выпустивший недавно свою коллекцию ювелирных украшений, порадовал поклонниц новой работой. Музыкант представил драматичный трек на украинском языке «Сльози на землі», который трогает до глубины души.
«Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побудила к восстановлению мира в нашей стране», — призывает артист, представляя новую композицию.
Напомним, впервые эту песню Олег Винник исполнил во время съемок концертного шоу телеканала «Украина», посвященного Дню Независимости страны «З днем народження, країно!».
Вживую композицию «Сльози на землі» можно будет услышать уже завтра, 24 августа, на стадионе «Арена Львов» в рамках сольного концерта Олега Винника который станет продолжением всеукраинского тура «Роксолана».
Ранее Олег Винник наслаждался отдыхом в Австрии. Певец дегустировал блюда местной кухни, делясь в социальных сетях яркими фото. Одно из «блюд для бедных» возмутило поклонников.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Потап и группа MOZGI накануне Дня Независимости выпустили чувственный клип 999.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!