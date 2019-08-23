Крик души: Олег Винник выпустил новую песню (видео)

Шоу-бизнес

В День украинского флага популярный украинский певец, любимец женщин Олег Винник, выпустивший недавно свою коллекцию ювелирных украшений, порадовал поклонниц новой работой. Музыкант представил драматичный трек на украинском языке «Сльози на землі», который трогает до глубины души.

«Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побудила к восстановлению мира в нашей стране», — призывает артист, представляя новую композицию.

Напомним, впервые эту песню Олег Винник исполнил во время съемок концертного шоу телеканала «Украина», посвященного Дню Независимости страны «З днем народження, країно!».

Вживую композицию «Сльози на землі» можно будет услышать уже завтра, 24 августа, на стадионе «Арена Львов» в рамках сольного концерта Олега Винника который станет продолжением всеукраинского тура «Роксолана».

Ранее Олег Винник наслаждался отдыхом в Австрии. Певец дегустировал блюда местной кухни, делясь в социальных сетях яркими фото. Одно из «блюд для бедных» возмутило поклонников.

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