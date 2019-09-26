Шоу-бизнес

Олег Винник попал в скандал из-за клипа с фанатами Путина и крымнашистами (видео)

Популярный украинский певец Олег Винник, который стал ведущим второго эфира шоу «Танці з зірками», принял участие во флешмобе #ВсемМир, организованном россиянами, и появился в общем ролике с коллегами из РФ.

Первые ролики появились 21 сентября, начиная с обращения группы МИР 519.

«Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться! Мир один для всех и другого у нас не будет!» — сказано в описании ролика.

Кроме Винника, в клипе приняли участие Владимир Познер, Мирей Матье (Франция), Алессандро Сафина (Италия), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева и другие.

Большинство из участников флешмоба публично встают на защиту агрессивной политики Кремля, в частности, в отношении Украины.

Винник также снял отдельное обращение, в котором он поет несколько строчек из «Волчицы» и говорит: «Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь один в друга. Всем мир!»

Отметим, Винник является единственным украинским певцом, который присоединился к скандальному флешмобу.

Напомним, недавно певец Олег Винник выпустил драматичный трек на украинском языке «Сльози на землі», который трогает до глубины души, а также порадовал поклонниц новым фото «в небе».

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