Найти работу в Польше можно через специальную фирму: что важно знать, чтобы не попасть впросак

Мир

Мыкола Боровый (а именно так представился руководитель проекта одной из самых известных в Польше фирм по подбору персонала Foreign Personnel Service) получил хорошее образование и сделал успешную карьеру в нашей стране. Он был директором представительства крупного банка. Решение кардинально изменить судьбу пришло из-за нереализованности, которую он ощутил, работая в строгих рамках финансового учреждения. На новом месте работы в Польше Мыкола как раз и занят тем, что, кроме прямых своих обязанностей — набора персонала, профессионально интересуется тем, кто и почему едет в Польшу. Анализ этого процесса упрощается тем, что пан Мыкола — украинец, а процентов восемьдесят клиентов фирмы как раз наши земляки. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о гастрономическом туризме в Польше, благодаря которому фермерство стало доходным бизнесом.

«В Польше принята уникальная система найма трудовых мигрантов»

— Мыкола, в разговоре мы будем опираться на данные социологического исследования «Общественный профиль трудового эмигранта из Украины», который подготовил по заказу вашей фирмы и польско-украинской хозяйственной палаты исследовательский центр Острожской академии. Итак, почему украинские заробитчане предпочитают ехать в Польшу?

— Отвечу просто: они здесь нужны. Около двух миллионов человек трудоспособного населения Польши в последние годы уехали дальше на Запад, где зарплаты существенно выше: в Великобританию, Германию, Голландию, Норвегию… И в то же время в стране уже не первый год продолжается устойчивый экономический рост. Работодатели требуют от правительства принять меры. В результате в Польше появилась совершенно уникальная, не имеющая аналогов система, позволяющая после получения разрешения на работу устраиваться даже тем, кто, пользуясь безвизовой поездкой в страну Шенгена, приехал сюда на три месяца. Кроме того, в профильных управлениях воеводств иностранцы шести определенных законом стран (Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Россия, Грузия) могут получить рабочую визу сроком на полгода. Отработав, человек возвращается домой, чтобы, если есть желание, через некоторое время снова приехать на заработки. Сразу скажу: среди названных стран самое большое количество — около восьмидесяти процентов — составляют именно украинцы.

— Тогда давайте сразу спрошу о неприятном: пресса, причем не только украинская, но и польская, раскручивает «страшилки» об украинских эмигрантах, попадающих в трудовое рабство в Польше.

— Пресса, даже преувеличивая, делает свое дело. Может ли такое произойти? Может, если учитывать масштабы. Скажем, в 2017 году в Польше был пик зарегистрированных разрешений на работу для украинцев — миллион восемьсот тысяч. В прошлом году несколько меньше, но тоже немало — около полутора миллионов. Везде вы здесь услышите украинскую речь: в магазинах, в «Макдоналдсе», уже не говоря о предприятиях и стройках. А ведь есть еще трудовые мигранты из других стран. При таком количестве главное — все делать официально, по закону. В противном случае как раз и возникают риски. Крупные работодатели давно уже не занимаются самостоятельно поиском персонала.

Лизинговые фирмы, обязательно имеющие лицензию, все берут на себя. Мы, как говорится, под заказ набираем для фирм, подписавших с нами контракт, работников, беря их под свою опеку. То есть обеспечиваем их жильем, часто бесплатным, страховкой, они проходят предварительное медицинское освидетельствование, обеспечиваются рабочей одеждой, транспортом. В результате человек с первых дней может рассчитать, сколько он заработает, не экономя на самом необходимом. И очень часто возвращается в Польшу.

«Устраивая людей на работу, мы берем их под свою опеку — обеспечиваем жильем, часто бесплатным, страховкой, рабочей одеждой… Человек с первых дней может рассчитать, сколько заработает», — говорит Мыкола Боровый

— Вы имеете в виду крупные предприятия с зарубежным капиталом. Можете их назвать?

— К сожалению, не уполномочен давать такую информацию. Но могу сказать, что среди моих клиентов есть предприятие, куда мы должны как можно быстрее набрать сразу две тысячи рабочих.

«Большинство наших граждан соглашаются на работу, не соответствующую их образованию»

— В Украине много говорят о том, что страну покидают квалифицированные токари, слесари, сварщики и другие представители рабочих специальностей.

— Такая тенденция, во всяком случае на польском рынке, уже давно не прослеживается, — продолжает Мыкола. — Люди приезжают сюда часто семьями и часто семьями же хотят получить работу. А это, если речь идет о производстве, работа на конвейере, которая не требует высокой квалификации.

— На днях в Варшаве пообщался с одной польской семьей из Зеленой Гуры. Они признались, что поражаются высокому уровню образования украинцев, которые приезжают в их город на заработки, и берутся за совсем неквалифицированную работу…

— Это правда. Приходится встречать здесь наших и экономистов, и финансистов, и учителей. Снова статистика: около семидесяти процентов работающих в Польше украинцев соглашаются на работу, не соответствующую их образованию. В то же время почти тридцать два процента украинцев, приезжающих сюда, имеют высшее образование, семнадцать процентов — неполное высшее, девятнадцать — среднее…

— Может быть, именно поэтому за нашими трудовыми мигрантами активно начали охотиться в Чехии, Венгрии, а теперь уже и в Германии?

— Что касается Чехии и Венгрии, то потребности их экономик в дополнительных трудовых ресурсах определено меньше, чем в Польше. А что касается Германии, которая, похоже, присмотрелась к опыту Польши, то это крупнейшая экономика Евросоюза и потребности в рабочей силе там огромные. Но тут следует учитывать и ожидания самих украинцев, работающих пока в основном в Польше. На первом месте среди этих ожиданий — зарплата, которая гораздо выше, чем в Украине. Вторая причина — гарантированное жилье.

Но украинцы приезжают в Польшу еще и потому, что нам близка культура этой страны, мы ментально похожи. Здесь и совместная история, как бы ее кто ни оценивал, и смешанные браки, и много чего еще. Ну, а главное — язык. Даже украинцы с востока или юга нашей страны, которые никогда не слышали польский язык, приезжая сюда, более-менее польский понимают. Когда к ним обращаются, знают, чего от них хотят, что очень важно на производстве. Представителям других национальностей с этим намного сложнее. Я уже не говорю о жителях Западной Украины, большинство из которых знают польский.

Поэтому, хотя польские работодатели и встретили с некоторым беспокойством решение немецкого правительства открыть свой рынок для работников из Восточной Европы, одномоментной «утечки» украинцев из Польши в Германию не произойдет. Во всяком случае, в следующем году. Выедут в Германию в лучшем случае до 20 тысяч — те, кто знает немецкий язык на уровне В1 или даже В2, специалисты в определенных областях.

Ну, а в дальнейшем все будет зависеть от того, как Германия поведет себя по отношению к трудовым мигрантам. При определенных усилиях она, кстати, может заставить подтянуться и польское государство. Здесь тоже есть проблема: продления разрешения на работу сроком на год, два или три иногда приходится ждать чуть ли не год. Я это на себе испытал. А все потому, что в профильных отделах воеводств катастрофически не хватает людей. И украинцев туда не примешь на работу — ведь это государственная служба…

«Это же хорошо, что украинцы, заработав деньги на Западе, вкладывают их в Украине»

— Не секрет, что в Украине не хватает рабочих мест, особенно на крупных производствах. С другой стороны, недавно в Ивано-Франковске наблюдал картину: разгар рабочего дня, а в местных ресторанчиках полно народу. Это люди приехали с заработков — из Португалии, Италии, Польши…

— Пока зарплата в Украине будет в три раза ниже, чем в Польше, сюда будут ехать. Точно так же, как поляки ныне стремятся попасть в Норвегию.

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— В последнее время у нас целые районы застраиваются многоэтажками, и квартиры в них покупают в основном заробитчане.

— Да это же хорошо, что украинцы, заработав деньги на Западе, вкладывают их в Украине, решая свои жилищные проблемы. Чем, кстати, напоминают поляков. К примеру, во Вроцлаве, где проживает, по разным данным, около ста тысяч украинцев, стоимость жилья стартует от шести тысяч злотых за квадратный метр (почти сорок тысяч гривен), а в элитном центре и вовсе достигает двенадцати тысяч (почти восемьдесят тысяч гривен). Для большинства поляков заработать такие деньги в Польше сложно. Да и аренда здесь недешевая: самая скромная квартира площадью сорок квадратных метров обойдется в пару тысяч злотых, то есть больше двенадцати тысяч гривен в месяц. Поэтому украинцы, возвращаясь домой после заработков, чувствуют себя в Украине людьми состоятельными — у нас пока все дешевле! Кстати, и наше исследование это подтверждает: лишь каждый десятый украинец хочет остаться за границей навсегда.

— Тогда давайте помечтаем. Если построить заводы рядом с Ивано-Франковском и Харьковом и дать возможность украинцам получать зарплату, сравнимую с польской, то они и думать перестанут о заработках за границей. И на заработки поляки ехали бы уже к нам. Ведь когда-то, еще при Советском Союзе, поляки строили у нас газопроводы, школы и жилые дома…

— Предложения, касающиеся совместных проектов, постоянно выдвигаются на различных польско-украинских экономических форумах. А вот с их реализацией пока сложнее.

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