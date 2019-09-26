Катя Осадчая стала жертвой мошенников

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно жаловалась на сложности работы СМИ в новом парламенте, стала жертвой мошенников. Ее имя использовали в рекламе средства «от косточек» на стопах. На мошенников телезвезда пожаловалась на своей странице в Instagram. Своим постом она опровергла участие в рекламе.

«Сначала я не отнеслась серьезно к этой информации, но когда у меня уже начали спрашивать знакомые, помогла ли мне какая-то мазь от косточек, я уже решила написать здесь. В интернете распространяют мое интервью или прямую речь как рекламу средства от образований на стопах», — написала Осадчая.

Она подчеркнула, что интервью с ее советами использовать средство от образований на стопах являются фейковыми и рекомендовала обращаться за помощью исключительно к медикам.

«Как бы мне ни было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Я никогда не имела подобных проблем и никому ничего не советовала и не советую. Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей. Юрий Горбунов два года боролся с мангустином! Теперь мошенники пользуются моим именем», — пожаловалась Катя.

Ранее мошенники воспользовались именем ее мужа, актера и ведущего шоу «Танці з зірками» Юрия Горбунова.

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