Осадчая взъелась на Ткаченко из-за ущемления прав журналистов в Верховной Раде: что произошло

Общество и люди

Первый день работы новой Верховной Рады вызвал небывалый ажиотаж среди представителей СМИ. Присмотреться к тем, кто сменил работу на сцене на здание под куполом, и задать им свои каверзные вопросы пришла и Катя Осадчая. Однако в первый же день работы парламента она столкнулась с трудностями и новыми правилами, ущемляющими, по ее мнению, работу журналистов. Чтобы попасть в зал, представителям СМИ пришлось выстоять в огромной очереди. Осадчая говорит, что потратила на это 50 минут. Также она пожаловалась на то, что согласно новым правилам журналисты не смогут работать в кулуарах на втором этаже.

«Новая Рада — новые правила. Журналисты, скорее всего, больше не будут работать в кулуарах второго этажа. Сегодня на повестке дня принятие изменений. На торжественном открытии доступ в кулуары уже закрыт», — написала Осадчая и обратилась к своему бывшему шефу, занимавшему должность генерального директора канала «1+1» Александру Ткаченко с вопросом.

«Что там с информполитикой? А-а-а, это же „свобода слова“, валим на Шуфрича», — пишет Осадчая, намекая на то, что одиозный политик будет руководить комитетом по свободе слова.

Также Катя рассказала, что новоизбранные депутаты очень настороженно воспринимали ее вопросы, а некоторые и вовсе отказались отвечать, как это сделали Святослав Вакарчук и Петр Порошенко.

«Не бывает плохих или неудобных вопросов, бывает неумение отвечать на них», — считает ведущая «Светской жизни» Катя Осадчая

Не устоял перед журналистами депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко. В первый день работы в ВР он умудрился опозориться, не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии, а от другой журналистки и вовсе сбежал.

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