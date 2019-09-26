24.00 / 24.27 26.20 / 26.62
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Слуги народа" внесли в Раду закон о запрете в Украине пластиковых пакетов с 2022 года

18:53 26 сентября 2019 95
пластиковые пакеты
Инф. «ФАКТОВ»

Вслед за странами Евросоюза, которые ввели запрет на одноразовые пластиковые пакеты, в Украине предложили запретить продажу пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Инициатором законопроекта № 2051−1 выступил депутат фракции «Слуга народа» Игорь Кривошеев.

«Перед Украиной и другими членами международного сообщества стоит глобальная проблема, связанная с использованием и утилизацией пластиковых пакетов. Мировое сообщество, проанализировав сложившуюся ситуацию и подсчитав экономические последствия такого бездумного обращения с полимерами, активно пытается исправить ситуацию», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм и толщиной до 15 мкм без боковых складок, глубиной до 345 мм с боковыми складками и длиной до 450 с ручками, используемые в качестве упаковки для рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда.

Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты, которые останутся к моменту запрета, должны быть утилизированы покупателей.

Депутаты также предложили ввести штрафы за реализацию пластиковых пакетов или оксо-разлагаемых пакетов под видом биопакетов.

Нардепы подсчитали, что ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС — 90 пакетов. Всего около 6% от их общего числа позже были направлены на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов.

Напомним, с 1 сентября 2017 года в Брюсселе вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые пакеты. В Европе процедура отказа от другого пластика в повседневной жизни была инициирована в 2018 году. Было запрещено выпускать и использовать ватные палочки для ушей, одноразовые пластиковые ложки, вилки, ножи, тарелки, стаканы. Пластик необходимо заменить на разлагающиеся материалы. Запрет также распространяется на трубочки-соломинки, пластиковые крепления — зажимы для воздушных шаров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ученица из Киева придумала, как перерабатывать пластик с помощью солнечной энергии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер