Украина

"Слуги народа" внесли в Раду закон о запрете в Украине пластиковых пакетов с 2022 года

Вслед за странами Евросоюза, которые ввели запрет на одноразовые пластиковые пакеты, в Украине предложили запретить продажу пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Инициатором законопроекта № 2051−1 выступил депутат фракции «Слуга народа» Игорь Кривошеев.

«Перед Украиной и другими членами международного сообщества стоит глобальная проблема, связанная с использованием и утилизацией пластиковых пакетов. Мировое сообщество, проанализировав сложившуюся ситуацию и подсчитав экономические последствия такого бездумного обращения с полимерами, активно пытается исправить ситуацию», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм и толщиной до 15 мкм без боковых складок, глубиной до 345 мм с боковыми складками и длиной до 450 с ручками, используемые в качестве упаковки для рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда.

Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты, которые останутся к моменту запрета, должны быть утилизированы покупателей.

Депутаты также предложили ввести штрафы за реализацию пластиковых пакетов или оксо-разлагаемых пакетов под видом биопакетов.

Нардепы подсчитали, что ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС — 90 пакетов. Всего около 6% от их общего числа позже были направлены на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов.

Напомним, с 1 сентября 2017 года в Брюсселе вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые пакеты. В Европе процедура отказа от другого пластика в повседневной жизни была инициирована в 2018 году. Было запрещено выпускать и использовать ватные палочки для ушей, одноразовые пластиковые ложки, вилки, ножи, тарелки, стаканы. Пластик необходимо заменить на разлагающиеся материалы. Запрет также распространяется на трубочки-соломинки, пластиковые крепления — зажимы для воздушных шаров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ученица из Киева придумала, как перерабатывать пластик с помощью солнечной энергии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter