- 20:19 Под Киевом полицейский на "евробляхе" снес остановку с людьми: есть жертвы
- 20:12 Эштон Катчер в ярости: бывшего мужа Деми Мур вывели из себя ее откровенные признания
- 20:04 Отомстил бывшей жене: в Одессе задержали вооруженного поджигателя авто
- 19:57 ГБР завело дело на Гелетея: в чем подозревают экс-начальника УГО
- 19:54 Миротворцев из Беларуси сложно назвать беспристрастными, но Украина может на них согласиться, — Машовец
- 19:35 США ввели против России новые санкции из-за Сирии
- 19:24 Обнимались и держались за руки: Виторган больше не скрывает отношения с молодой актрисой
- 19:19 В Киеве в масштабное ДТП попали пожарные, ехавшие на вызов: фото и видео с места ЧП
- 18:53 "Слуги народа" внесли в Раду закон о запрете в Украине пластиковых пакетов с 2022 года
- 18:46 Угрожал ножом: в Одессе мужчина взял в заложники двух женщин и требовал 3 тысячи долларов
- 18:44 Катя Осадчая стала жертвой мошенников
- 18:33 В Украине хотят создать военную полицию: что об этом известно
"Слуги народа" внесли в Раду закон о запрете в Украине пластиковых пакетов с 2022 года
Вслед за странами Евросоюза, которые ввели запрет на одноразовые пластиковые пакеты, в Украине предложили запретить продажу пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.
Инициатором законопроекта № 2051−1 выступил депутат фракции «Слуга народа» Игорь Кривошеев.
«Перед Украиной и другими членами международного сообщества стоит глобальная проблема, связанная с использованием и утилизацией пластиковых пакетов. Мировое сообщество, проанализировав сложившуюся ситуацию и подсчитав экономические последствия такого бездумного обращения с полимерами, активно пытается исправить ситуацию», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм и толщиной до 15 мкм без боковых складок, глубиной до 345 мм с боковыми складками и длиной до 450 с ручками, используемые в качестве упаковки для рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда.
Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты, которые останутся к моменту запрета, должны быть утилизированы покупателей.
Депутаты также предложили ввести штрафы за реализацию пластиковых пакетов или оксо-разлагаемых пакетов под видом биопакетов.
Нардепы подсчитали, что ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС — 90 пакетов. Всего около 6% от их общего числа позже были направлены на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов.
Напомним, с 1 сентября 2017 года в Брюсселе вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые пакеты. В Европе процедура отказа от другого пластика в повседневной жизни была инициирована в 2018 году. Было запрещено выпускать и использовать ватные палочки для ушей, одноразовые пластиковые ложки, вилки, ножи, тарелки, стаканы. Пластик необходимо заменить на разлагающиеся материалы. Запрет также распространяется на трубочки-соломинки, пластиковые крепления — зажимы для воздушных шаров.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ученица из Киева придумала, как перерабатывать пластик с помощью солнечной энергии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!