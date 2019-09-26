Происшествия

В Киеве в масштабное ДТП попали пожарные, ехавшие на вызов: фото и видео с места ЧП

В четверг, 26 сентября, в Киеве произошло ДТП, в которое попали пожарная машина, Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-3. Напомним, вечером 25 сентября в Киеве на Братиславской фура снесла столб и влетела в остановку.

Сегодняшняя авария случилась в районе улицы Васильковская.

Как сообщают очевидцы, по улице со стороны Голосеевского проспект ехал пожарный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Навстречу двигался грузовой Mercedes-Benz Sprinter.

Спасатели пытались свернуть на улицу Бурмистенко, но пересечь проезжую часть не успели. Едущий им на встречу грузовик не смог вовремя остановится, он ударил пожарную машину в заднюю часть и начал переворачиваться.

Ударной волной Mercedes откинуло на встречную полосу и он упал на Mazda CX-3.

К счастью, в аварии никто не пострадал. На улице Васильковской собралась большая пробка, которая начинается от Голосеевского проспекта и продолжается вплоть до Амурской площади.

Видео аварии опубликовал ресурс «Информатор».

«ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП на трассе Киев-Чоп, в котором фура влетела в автобус с людьми. Жертвами аварии стали 9 человек, 11 человек были госпитализированы.

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