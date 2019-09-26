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Украина

ГБР завело дело на Гелетея: в чем подозревают экс-начальника УГО

19:57 26 сентября 2019 66
Валерий Гелетей
Инф. «ФАКТОВ»

ГБР возбудило уголовное производство в отношении бывшего начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Выписку о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований опубликовала LIGA.net.

Основанием для открытия дела стало решение Шевченковского суда по заявлению Чайковского В.А., который подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. По данным заявителя, Гелетей, злоупотребляя служебным положением, назначал на должности и присваивал почетные звания людям с целью получения от них взятки или другой благодарности.

Дело квалифицировано по статье «Злоупотребление служебным положением».

Сам экс-начальник УГО ситуацию не комментирует.

Напомним, Валерий Гелетей ушел в отставку в мае 2019 года. Он дважды возглавлял ведомство — в 2007—2009 годах и в 2014 — 2019 годах.

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