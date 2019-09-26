«Киев-Баскет» в невероятном поединке уступил испанскому клубу в Лиге чемпионов (видео)

Спорт

В четверг, 26 сентября, украинский «Киев-Баскет» провел первый матч решающего раунда квалификации Лиги чемпионов — престижном турнире, в котором принимают участие сильнейшие команды своих стран.

Соперником подопечных Айнирса Багатскиса был «Сан-Пабло Бургос», представляющий один из лучших чемпионатов Европы — испанский (прошлый сезон команда из Бургоса завершила на 11-м месте). Баскетболисты киевлян прекрасно понимали, против кого им придется играть. «Испанцы — намного сложнее соперник, чем „Капфенберг“. У них много комбинаций, много бросающих игроков. У большинства коэффициент попадания 3-х очковых более 40%. В защите надо будет отыгрывать по максимуму. Мы тренируемся таким образом, чтобы не давать им бросать в принципе», — говорил перед игрой капитан «Киев-Баскета» Максим Пустозвонов.

И первая половина игры команде Айнирса Багатскиса удалась — первую четверть киевляне и вовсе выиграли (23:21), а на большой перерыв команды ушли при равном счете (41:41).

Впрочем, во второй половине класс соперника сказался, по ходу четвертой четверти преимущество гостей достигало 14 очков, но финальная сирена зафиксировала не такую уж «смертельную» для «Киев-Баскета» разницу в три балла — 83:86.

Ответный матч пройдет уже через несколько дней, в воскресенье, 29 сентября, в Бургосе, начало — в 19:00 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Киев-Баскет» обыграл сильнейший клуб Австрии в Лиге чемпионов.

Фото БК «Киев-Баскет»

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