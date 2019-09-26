- 21:18 Скандальную жалобу анонимного разведчика на Трампа перевели на русский: полный текст
- 20:50 «Киев-Баскет» в невероятном поединке уступил испанскому клубу в Лиге чемпионов
- 20:50 Работал на два фронта: в Лисичанском погранотряде обнаружили "крота" боевиков "ЛНР"
- 20:28 Воздвижение 2019: чего нельзя делать в этот день
- 20:26 Пожар в «Токио Стар»: администратор отеля останется в СИЗО
- 20:19 Под Киевом полицейский на "евробляхе" снес остановку с людьми: есть жертвы
- 20:12 Эштон Катчер в ярости: бывшего мужа Деми Мур вывели из себя ее откровенные признания
- 20:04 Отомстил бывшей жене: в Одессе задержали вооруженного поджигателя авто
- 19:57 ГБР завело дело на Гелетея: в чем подозревают экс-начальника УГО
- 19:54 Миротворцев из Беларуси сложно назвать беспристрастными, но Украина может на них согласиться, — Машовец
- 19:35 США ввели против России новые санкции из-за Сирии
- 19:24 Обнимались и держались за руки: Виторган больше не скрывает отношения с молодой актрисой
«Киев-Баскет» в невероятном поединке уступил испанскому клубу в Лиге чемпионов (видео)
В четверг, 26 сентября, украинский «Киев-Баскет» провел первый матч решающего раунда квалификации Лиги чемпионов — престижном турнире, в котором принимают участие сильнейшие команды своих стран.
Соперником подопечных Айнирса Багатскиса был «Сан-Пабло Бургос», представляющий один из лучших чемпионатов Европы — испанский (прошлый сезон команда из Бургоса завершила на 11-м месте). Баскетболисты киевлян прекрасно понимали, против кого им придется играть. «Испанцы — намного сложнее соперник, чем „Капфенберг“. У них много комбинаций, много бросающих игроков. У большинства коэффициент попадания 3-х очковых более 40%. В защите надо будет отыгрывать по максимуму. Мы тренируемся таким образом, чтобы не давать им бросать в принципе», — говорил перед игрой капитан «Киев-Баскета» Максим Пустозвонов.
И первая половина игры команде Айнирса Багатскиса удалась — первую четверть киевляне и вовсе выиграли (23:21), а на большой перерыв команды ушли при равном счете (41:41).
Впрочем, во второй половине класс соперника сказался, по ходу четвертой четверти преимущество гостей достигало 14 очков, но финальная сирена зафиксировала не такую уж «смертельную» для «Киев-Баскета» разницу в три балла — 83:86.
Ответный матч пройдет уже через несколько дней, в воскресенье, 29 сентября, в Бургосе, начало — в 19:00 по киевскому времени.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Киев-Баскет» обыграл сильнейший клуб Австрии в Лиге чемпионов.
Фото БК «Киев-Баскет»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»