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Кровавый инцидент в Полтаве: раненный чемпион Украины забежал в супермаркет попросить о помощи (видео)
В Полтаве чемпион Украины по тхэквондо Вадим Боярин во вторник, 24 сентября, получил многочисленные ножевые ранения, после чего попал в реанимацию. Об этом сообщило издание «Полтавщина».
Согласно информации ресурса, примерно в 22.00 в супермаркет «Маркетопт» на улице Дмитрия Коряка, 3, забежал окровавленный парень. На его теле виднелись следы от порезов, а сам он буквально истекал кровью на глазах у изумленных людей. Очевидцы вызвали на место полицию и медиков.
Выяснилось, что истекающий кровью парень, который забежал в супермаркет, является одним из лучших тхэквондистов Полтавы.
По прибытии медики госпитализировали пострадавшего.
Оказалось, что у Боярина произошла ссора с приятелем. В результате конфликт перерос с поножовщину. Второй участник драки также пострадал. Они оба глухонемые, поэтому вызвать «скорую» не смогли. Пришлось бежать за помощью в людное место.
Спортсмен был доставлен в больницу с ранениями в живот и шею, а затем перенес операцию. У него была большая потеря крови, поэтому сейчас Боярину переливают кровь в реанимации. В полиции уже заявили, что в квартире были найдены «предмет, похожий на бульбулятор», а также «вещество растительного происхождения, напоминающее наркотик»
Конфликт произошел в квартире, которую снимает Полтавец.
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