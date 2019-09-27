Не только «прекрасная няня» с Заворотнюк: названы самые «проклятые» сериалы

Шоу-бизнес

По причине онкологии Анастасии Заворотнюк сериал «Моя прекрасная няня» стали называть роковым — ведь главная героиня — не единственная в ситкоме, кто столкнулся с бедами. О том, какие несчастья постигали артистов «Няни» и какие еще сериалы считают проклятыми, решили вспомнить в издании «Экспресс газета».

С начала сентября публика озабочена судьбой Анастасии Заворотнюк: актриса сражается с онкологическим заболеванием. Позади — две операции. Говорят, критическое состояние миновало, однако Анастасия уже подготовила завещание. Родные, в том числе малышка Мила, рядом с Заворотнюк, но о здоровье артистки не говорят — оттого зрители самостоятельно собирают информацию по крупицам от инсайдеров, врачей, коллег.

В числе высказавшихся — российский шоумен Гоген Солнцев, который связал несчастье Анастасии с ситкомом, принесшим ей славу, и напомнил: Заворотнюк — не первая «жертва» «Моей прекрасной няни». Месяц назад не стало «бабы Нади» Александры Назаровой, в 2006-м саркома позвоночника прервала жизнь Любови Полищук.

Известно, что на главную роль в сериале пробовалась Жанна Фриске, уступившая бойкой Анастасии, — обеих брюнеток настиг рак мозга. С онкологией столкнулась и зарубежная коллега Заворотнюк: Фрэнсин Дрешер, придумавшая и воплотившая в жизнь комедийную историю, два года сражалась с раком матки — и сумела победить. Остается надеяться, что наша «прекрасная няня» окажется не менее сильной.

Проклятие сериала «Глухарь»

Число умерших актеров сериала о милицейских буднях стало двузначным: последней жертвой «Глухаря» оказался Александр Числов, скончавшийся в августе 2019 года из-за пневмонии. Тяжелые недуги убивали и других его коллег по проекту: в 2015-м, после трех месяцев в инфекционном отделении, не стало Вадима Проданова; год назад остановилось сердце Сергея Таланова; трое артистов — Александр Кузнецов, Сергей Бездушный и Дарья Егорычева — проиграли в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Впервые о проклятии сериала «Глухарь» заговорили около восьми лет назад, когда с разницей в месяц при жутких обстоятельствах умерли два его героя. Вячеслава Титова, сыгравшего в проекте народилера Шило, нашли мертвым в собственной квартире — на теле не было одежды, на голове — пакет. Через несколько недель скончался Анатолий Отраднов из продолжения «Глухаря» — смерть мужчины (вероятно, насильственная) наступила из-за отравления медикаментами и алкоголем.

«Мастер и Маргарита»: мистика и смерти

На вопрос «Была ли мистика на площадке телесериала „Мастер и Маргарита“?» Владимир Бортко отвечал утвердительно, но с юмором: мол, и погода всегда стояла, как написано в сценарии, и приболевшие актеры выздоравливали ровно к своей смене — чудеса! Шутки шутками, а экранизация с момента старта работы над ней окутана таинственным шлейфом: вспоминают, например, как перед мотором к Бортко подошел неизвестный с фразой «Ничего у вас не выйдет», а Олег Басилашвили после монолога Воланда потерял голос из-за кровоизлияния в связку.

К слову, играть последнего приглашали Олега Янковского — но тот отказался: «Главная причина: я считаю, что дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя. Иисуса Христа — можно, он был реальным человеком. А к этому нельзя прикасаться. Не ко всему роману Булгакова — к Воланду»

Что касается смертей артистов, они начались еще до премьеры картины. За месяц до показа телесериала при неизвестных обстоятельствах ушел из жизни 47-летний Александр Чабан, исполнивший роль следователя, через год — молодой исполнитель Павел Комаров и Станислав Ландграф, сыгравший критика Латунского. 27 апреля 2007-го не стало сразу двух артистов сериала: Евгений Меркурьев провалился под лед во время рыбалки, а «Понтий Пилат» Кирилл Лавров скончался от лейкемии. Беспощадный рак забрал и других героев сериала: Александра Абдулова, Андрея Толубеева, Илью Олейникова, Валерия Золотухна. Смерти Дмитрия Поддубного (черепно-мозговая травма) и Владислава Галкина (официальная причина — сердечная недостаточность, но родные говорят об убийстве) остались загадками для публики.

Впрочем, в рок «Мастера и Маргариты» верят далеко не все звезды проекта. Так, Анна Ковальчук, сериальная Маргарита, уверяет, что любит число 13, обожает черных кошек и не боится проклятия романа.

«Ночной дозор» и «Дневной дозор»: онкология и сердце

Мистика в фильмах, снятых по мотивам романа Сергея Лукьяненко, — излюбленная тема экстрасенсов. По словам магов и медиумов, игра с нечистыми силами добром не заканчивается: мистические образы, исполненные на экране, будто впечатываются в артистов, ломая их здоровье и судьбы. Как бы странно ни звучали эти заявления, а неприятности и несчастья преследовали актеров «Дозоров» еще со съемочной площадки: Мария Порошина сломала ногу, Анна Дубровская слегла с температурой выше 40 градусов, Алексей Маклаков после работы над картиной перенес микроинфаркт, Римма Маркова столкнулась с тяжелейшей пневмонией.

«Я из того кусочка роли, который мне дали почитать, и не поняла, что эта женщина — колдунья. Думала, она просто аферистка, — говорила Маркова. — И лишь после премьеры узнала, что несколько актрис, в том числе Лия Ахеджакова, до меня отказались играть эту роль из страха накликать на себя проклятие нечисти…»

Актрисы не стало в 2015-м после борьбы с онкологией. Рак убил и Валерия Золотухина, и Жанну Фриске, сыгравшую ведьму Алису; коснулся недуг семьи Константина Хабенского, забрав его отца и жену. Проклятие «Дозоров» било и в сердце: от инфаркта умерли Николай Олялин и продюсер Юрий Айзеншпис, засветившийся в кино в небольшой роли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасию Заворотнюк попросили продержаться четыре месяца, так как именно тогда появится шанс исцелиться от рака.

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