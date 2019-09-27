Трамп похвалил Зеленского: названа причина

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что Зеленский признал, что американский президент не оказывал на него давления во время июльского телефонного разговора.

«Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может! Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!» — написал Трамп.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 сентября 2019 г.

Трамп назвал слова Зеленского лучшим свидетельством своей невиновности

Ранее сообщалось, что июльский разговор президентов США и Украины разоблачил сотрудник ЦРУ, который в течение недолгого времени работал в Белом доме.

Напомним, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Американского лидера обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

«ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп назвал «фантастической» свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. При этом о деталях беседы он не стал распространяться. В свою очередь, президент Украины заявил, что в ходе встречи Трамп упомянул Крым, отметив, что аннексия полуострова произошла при администрации Барака Обамы.

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