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Мир

Трамп похвалил Зеленского: названа причина

5:50 27 сентября 2019 21
Трамп и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим доказательством его невиновности являются слова президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что Зеленский признал, что американский президент не оказывал на него давления во время июльского телефонного разговора.

«Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может! Байден же, будучи вице-президентом, вместе со своим сыном, напротив, заработали миллионы долларов путем запугивания президента Украины. Они также награбили миллионы в Китае. Это плохо!» — написал Трамп.

Трамп назвал слова Зеленского лучшим свидетельством своей невиновности

Ранее сообщалось, что июльский разговор президентов США и Украины разоблачил сотрудник ЦРУ, который в течение недолгого времени работал в Белом доме.

Напомним, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Американского лидера обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

«ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп назвал «фантастической» свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. При этом о деталях беседы он не стал распространяться. В свою очередь, президент Украины заявил, что в ходе встречи Трамп упомянул Крым, отметив, что аннексия полуострова произошла при администрации Барака Обамы.

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