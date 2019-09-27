- 03:30 Летал с Азаровым в РФ и получил от него грамоту во время Евромайдана: вскрылись интересные факты о главе ОП
- 02:54 Американцы начали поставки удивительных роботов-собак
- 02:44 Душила, подожгла, потом зарезала ножом: няня жестоко убила доверенного ей младенца
- 02:31 Юная поклонница Жанны Фриске, которую лечили на средства певицы, умерла от рака
- 02:21 Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оскандалилась, пытаясь вырвать микрофон у журналиста: сеть вскипела
- 01:25 Будни гетто: в сеть попали шокирующие фото из Донецка
- 00:53 Кровавый инцидент в Полтаве: раненный чемпион Украины забежал в супермаркет попросить о помощи
- 00:25 Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке со стороны МВФ: что об этом известно
- 00:07 Воздвижение Креста Господня 2019: поздравления в стихах и прозе, смс и открытки
- 26.09 23:55 Анастасию Заворотнюк попросили продержаться четыре месяца: появится шанс исцелиться от рака
- 26.09 23:21 Под шум аплодисментов: Вакарчук обвинил Зеленского в попытке узурпации власти
- 26.09 23:07 Он должен извиниться: Лобода раскрыла правду о скандале с Лазаревым
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оскандалилась, пытаясь вырвать микрофон у журналиста: сеть вскипела (фото)
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель осуществила физическое нападение на журналистов, которые хотели задать вопросы главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Об этом написал в своем сервисе микроблогов популярный блогер под ником Сергей Наумович.
«Ну нифига себе))) Я такого давно не видел… Какая-то девушка из ОП силой отталкивает журналиста @radiosvoboda, хватается за микрофон @S_Andrushko. Пфффф)) Бангладеш, какой-то, млRтb. Сомали…», — написал он.
Пользователи активно включились в обсуждение приведенного момента.
«Пакистан. Не ту країну назвали Гондурасом», «Чего сопли распускаете? Гордитесь своим выбором», «Рівень бидлоти — ультра. Ще й прессекретар», — пишут они.
В своем посте Сергей Наумович указывает, что источником фото стал пост журналиста Михаила Ткача в Facebook. Там он опубликовал фото нападения, датированные сентябрем 2019 года.
«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов из «новой страны», — пишет Ткач.
Журналист справедливо указывает, что «можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ».
Читатели страницы Ткача были еще суровее в оценке поступка Мендель:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый скандал вокруг пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель разгорелся практически сразу после ее назначения — пользователи Twitter обвинили ее в хамстве по отношению к журналистам. В частности, тогда Юлия Мендель твит с короткой ремаркой Зеленского относительно ситуации с «ПриватБанком». Под этой публикацией журналисты «5 канала» спросили у Мендель, будет ли твит опубликован на украинском языке. В ответ Юлия Мендель посоветовала перейти на страницу Администрации президента. Однако комментаторы не успокоились и стали предъявлять претензии, что пресс-служба президента Украины должна предоставлять информацию на украинском языке в первую очередь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»