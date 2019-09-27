Украина

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель осуществила физическое нападение на журналистов, которые хотели задать вопросы главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Об этом написал в своем сервисе микроблогов популярный блогер под ником Сергей Наумович.

«Ну нифига себе))) Я такого давно не видел… Какая-то девушка из ОП силой отталкивает журналиста @radiosvoboda, хватается за микрофон @S_Andrushko. Пфффф)) Бангладеш, какой-то, млRтb. Сомали…», — написал он.

Пользователи активно включились в обсуждение приведенного момента.

«Пакистан. Не ту країну назвали Гондурасом», «Чего сопли распускаете? Гордитесь своим выбором», «Рівень бидлоти — ультра. Ще й прессекретар», — пишут они.

В своем посте Сергей Наумович указывает, что источником фото стал пост журналиста Михаила Ткача в Facebook. Там он опубликовал фото нападения, датированные сентябрем 2019 года.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов из «новой страны», — пишет Ткач.

Журналист справедливо указывает, что «можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ».

Читатели страницы Ткача были еще суровее в оценке поступка Мендель:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый скандал вокруг пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель разгорелся практически сразу после ее назначения — пользователи Twitter обвинили ее в хамстве по отношению к журналистам. В частности, тогда Юлия Мендель твит с короткой ремаркой Зеленского относительно ситуации с «ПриватБанком». Под этой публикацией журналисты «5 канала» спросили у Мендель, будет ли твит опубликован на украинском языке. В ответ Юлия Мендель посоветовала перейти на страницу Администрации президента. Однако комментаторы не успокоились и стали предъявлять претензии, что пресс-служба президента Украины должна предоставлять информацию на украинском языке в первую очередь.

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