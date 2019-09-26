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Украина

Трамп назвал встречу с Зеленским «фантастической»

0:55 26 сентября 2019 94
Зеленский и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп назвал «фантастической» свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

«Мы только что встречались с президентом Украины. Это была фантастическая встреча», — сказал американский лидер журналистам.

При этом о деталях беседы он не стал распространяться.

В свою очередь, президент Украины заявил, что в ходе встречи Трамп упомянул Крым, отметив, что аннексия полуострова произошла при администрации Барака Обамы.

«Говорили о Крыме. Я ему объяснил, что это наша земля, у нас нет вопросов по поводу языка, язык у нас один — украинский. Мне кажется, что он согласен, что это наша земля, и они будут нам помогать», — рассказал Зеленский.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы коррупции в Украине, о давлении Белого дома на Офис президента, ряд других вопросов.

В частности, газопровод «Северный поток 2» был назван «угрозой» для Украины и США. Также Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину, на что тот ответил, что «попытается».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что предложил президенту США присоединиться к нормандскому формату, но ближайший саммит по ситуации на Донбассе пройдет без участия американцев.

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