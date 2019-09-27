Происшествия

В Киеве легковушка влетела в прицеп многотонной фуры: фото и видео с места аварии

В пятницу, 27 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в котором столкнулись Kia и многотонная фура. Пострадал водитель легкового автомобиля. Напомним, вечером 26 сентября в этом же районе столицы в масштабное ДТП попали пожарная машина, Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-3.

Авария с фурой случилась около 00:15 на Столичном шоссе. Водитель легкового автомобиля на полном ходу влетел в прицеп грузовика и получил травмы. Его с разбитой головой и другими повреждениями госпитализировали с места аварии.

Как сообщает «Информатор», грузовик и Kia двигались в попутном направлении со стороны Конча-Заспы. Напротив ЖК Svitlo Park произошло столкновение, когда Kia влетела в левую часть прицепа. От удара у автомобиля сильно смяло переднюю часть.

Очевидцы по-разному называют причину аварии. По словам водителя фуры, причиной ДТП стало то, что водитель Kia отвлекся в мобильный телефон. Друзья пострадавшего говорят, что фуру бросало по дороге в разные стороны и мужчина на Kia попросту не смог уйти от столкновения.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции и медики.

«ФАКТЫ» сообщали о трагическом ДТП в Броварах, где водитель автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина и два человека получили травмы.

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