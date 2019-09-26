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Под Киевом полицейский на "евробляхе" снес остановку с людьми: есть жертвы (фото)
В четверг, 26 сентября, в Броварах произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина и два человека получили травмы. Об этом сообщили в Нацполиции.
По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование.
Фото опубликовал ресурс «ДТП Киев».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП в Киеве, в которое попали пожарная машина, Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-3. А также о смертельном ДТП на трассе Киев — Чоп, в котором фура влетела в автобус с людьми. Жертвами аварии стали 9 человек, 11 человек были госпитализированы.
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