24.00 / 24.27 26.20 / 26.62
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом полицейский на "евробляхе" снес остановку с людьми: есть жертвы (фото)

20:19 26 сентября 2019 438
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 26 сентября, в Броварах произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина и два человека получили травмы. Об этом сообщили в Нацполиции.

По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование.

Фото опубликовал ресурс «ДТП Киев».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП в Киеве, в которое попали пожарная машина, Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-3. А также о смертельном ДТП на трассе Киев — Чоп, в котором фура влетела в автобус с людьми. Жертвами аварии стали 9 человек, 11 человек были госпитализированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер