Происшествия

Под Киевом полицейский на "евробляхе" снес остановку с людьми: есть жертвы (фото)

В четверг, 26 сентября, в Броварах произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина и два человека получили травмы. Об этом сообщили в Нацполиции.

По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование.

Фото опубликовал ресурс «ДТП Киев».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП в Киеве, в которое попали пожарная машина, Mercedes-Benz Sprinter и Mazda CX-3. А также о смертельном ДТП на трассе Киев — Чоп, в котором фура влетела в автобус с людьми. Жертвами аварии стали 9 человек, 11 человек были госпитализированы.

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