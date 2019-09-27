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Украинская девочка, которую бывшие приемные родители называют «взрослым карликом», живет в новой семье на правах ребенка (фото)
Стали известны новые подробности истории с украинской девочкой, которую ее бывшие приемные родители-американцы называют мошенницей — взрослым карликом, выдающим себя за ребенка. Как стало известно, Наталия, которую Кристин и Майкл Барнетт оставили в 2013 году одну в США, уехав в Канаду с тремя своими биологическими детьми, в настоящее время проживает в новой приемной семье. Несколько лет назад ее взяли к себе пастор Энтовн Мэнс и его жена Синтия, у которых есть еще пятеро детей. Наталия живет у них на правах ребенка. Фото семейства опубликовало издание Daily Mail.
36-летний Энтвон и 39-летняя Синтия, проживающие в штате Индиана, подавали прошение о том, чтобы их назначили опекунами Наталии Грейс Барнетт и вернули ее «прежний» возраст. Религиозные супруги Мэнс в курсе ее отношений с предыдущими родителями, но считают Наталию подростком и соответственно обращаются с ней в семье. И ей нравится у них. «Они встретились с девочкой, с которой плохо обращались и о которой недостаточно заботились. И решили что-то сделать для нее. Если это правда, что ее родители ее бросили, это ужасно», — говорит источник о семье Мэнс.
Ранее Кристин Барнетт, которой грозит тюрьма за «преступления против ребенка», дала Daily Mail подробное интервью, в котором рассказала свою точку зрения на историю, напоминающую сюжет голливудского триллера «Дитя тьмы». Она утверждает, что страдающая карликовостью девочка оказалась взрослой женщиной-социопаткой, пытающейся их убить. Супруги Барнетт, предоставившие медицинские свидетельства суду, добились того, что Наталии официально изменили в документах дату ее рождения с 2003 на 1989 год. Однако теперь, спустя годы, им предъявили обвинения в том, что они бросили ребенка.
Слушание этого получившего широкий резонанс запутанного дела состоится в октябре. И пройдет в закрытом от публики режиме. Суду придется окончательно решить — является ли Наталия уязвимой 16-летней девочкой или же 30-летней обманщицей-социопаткой.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?