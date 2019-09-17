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Супруги из США удочерили восьмилетнюю украинку, сменили ее возраст на 22 года и бросили одну в стране (фото)

В американском штате Индиана расследуется дело 45-летней Кристин Барнетт и 43-летнего Майкла Барнетта, которых обвиняют в пренебрежении родительскими обязанностями. В 2010 году супруги удочерили восьмилетнюю девочку из Украины, страдающую карликовостью. Спустя два года они изменили в документах ее возраст на 22 года и велели ребенку говорить посторонним, что она выглядит намного моложе своих лет. А в 2013 году, забрав трех своих сыновей, переехали в Канаду, бросив малолетнюю украинку одну в квартире, которую они для нее арендовали. Больше «родители» никогда не связывались со своей приемной дочкой. И не выделяли ей никаких денег, хотя и оплачивали жилье. Не вполне понятно, сколько времени девочка провела в одиночестве прежде, чем ситуацией заинтересовалась полиция.

Против супругов уже выдвинуты официальные обвинения. Кристин пыталась отрицать свою вину, утверждая, что ее приемная дочь была мошенницей, и что она однажды призналась, что на самом деле ей уже больше 18 лет. Однако врачи в ходе обследования подтвердили истинный возраст ребенка. Кристин также утверждала, что у девочки была склонность к социопатии.

Как пишет Daily Mail, несколько лет назад Барнетты стали героями газетных публикаций и телевизионных сюжетов — после того, как Кристин написала книгу о воспитании своего сына-аутиста, который растет «гениальным физиком» и интеллектуальный коэффициент которого выше, чем у Альберта Эйнштейна. В возрасте 10 лет Джейкоб Барнетт поступил в университет, где потряс преподавателей своими знаниями и получил работу в качестве исследователя в области квантовой физике.

На телеканале CBS в одной из сцен видна сидящая за столом семья — в том числе и маленькая украинка, которая находится рядом с Кристин.

В настоящее время Кристин и Майкл уже состоят в разводе.

За семейным столом рядом с приемной матерью сидит девочка из Украины

Ранее «ФАКТЫ» писали, что желающим усыновить ребенка в Украине выдвинули новое условие.

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