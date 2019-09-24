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Американка Кристин Барнетт, которую обвиняют в том, что она и ее теперь уже бывший муж Майкл Барнетт бросили одну в США удочеренную ими девочку из Украины, дала интервью изданию Daily Mail, в котором рассказала свою точку зрения на эту историю.

45-летняя женщина утверждает, что произошедшее с ними напоминает голливудский триллер 2009-го года «Дитя тьмы» с Изабель Фурман в главной роли. В этом фильме супруги берут на воспитание маленькую девочку, которая оказывается взрослой женщиной, пытающейся перебить свою приемную семью.

По словам Кристин, страдающая карликовостью Наталья, которую они удочерили, также оказалась на самом деле взрослой мошенницей и социопаткой, выдающей себя за ребенка.

Барнетты удочерили Наталию Грейс в мае 2010 года. На тот момент девочка, имеющая украинское свидетельство о рождении (где в качестве даты рождения было указано 4 сентября 2003 года), уже два года находилась в США. Ее предыдущие приемные родители отказались от нее по невыясненным причинам. Кристин говорит, что не стала тогда допытываться, что там пошло не так, из сострадания к ребенку, который едва мог ходить и выглядел таким беспомощным.

«Я всегда хотела большую семью, но не могла больше забеременеть из-за осложнений… Я подумала, что у меня есть возможность помочь кому-то в этом мире… А Наталия нуждалась в поддержке и заботе», — говорит со слезами мать троих сыновей.

Семья Барнеттов отнеслась к украинке, как к родной. Они окружили ее заботой, возили в Диснейленд, покупали мороженое, устраивали общие веселые игры.

Когда они впервые взяли дочку на пляж, она сделала нечто, что лишило их дара речи. «Мальчики побежали в воду. И Наталия хотела, чтобы ее отнесли к океану. Майкл и я очень устали физически, и попросили ее подождать несколько минут. И тут она просто встала и побежала к воде. Помню, я глянула на Майка и подумала: «Что происходит? Секунду назад она не могла ходить, а теперь бегает», — рассказала Кристин.

Барнетт также говорит, что была шокирована, когда впервые увидела Наталью обнаженной, купая ее в ванной. У нее были лобковые волосы. «Я была шокирована. Она явно не была шестилетней», — говорит американка.

Девочка также не интересовалась игрушками и куклами. Она искала компании девочек подросткового возрасте и использовала сложные слова, что несвойственно детям ее возраста.

У нее также не было никакого иностранного акцента. И когда Кристин и Майкл попросили одного своего друга из Украины поговорить с ней на родном языке, та ничего не поняла.

«По ее уникальной внешности очень трудно было судить о возрасте, но я начала думать, что она была подростком. Однако это меня не смущало. Нас переполняла любовь к ней», — говорит женщина.

Но скоро ситуация ухудшилась. Наталья начала слышать голоса. Она напала на одного из детей в отсутствие взрослых. Она размазывала кровь по стенам и по стеклам. Кристин утверждает, что дочь даже пыталась убить их с Майклом. Так, однажды она толкала свою приемную мать на провода, находившиеся под высоким напряжением. И подливала ей в кофе химический отбеливатель. А на вопрос, зачем она это делает, отвечала: «Я хочу отравить тебя».

Наталия также угрожала заколоть Барнеттов, когда они будут спать. Иногда, просыпаясь ночью, они видели ее, стоящей над ними. И боялись заснуть снова. Они начали прятать острые предметы.

«Она делала всякие заявления, рисовала рисунки, говоря, что хочет убить членов семьи, завернуть из тела в одеяло и спрятать их на заднем дворе», — говорит Кристин.

В конце концов супруги обратились к психиатрам. Один из них выяснил, что девочке на самом деле 22 года и порекомендовал сменить ее дату ее рождения в документах. Суд в Индианаполисе, в который обратились Барнетты, официально постановил, опираясь на медицинские свидетельства, что Наталия родилась в 1989 году. После смены возраста Наталии в документах с восьми лет на 22 года Барнетты больше не несли юридическую ответственность за Наталию, которая отныне считалась взрослой.

После этого Барнетты, забрав троих своих биологических детей, уехали в Канаду, оставив Наталию в квартире, которую они арендовали для нее.

После этого они не вступали с ней в контакт.

«СМИ изображают меня обидчицей ребенка, но никакого ребенка не было» — говорит американка. «Наталия была женщиной. У нее были критические дни. У нее были зубы, как у взрослой. Все доктора подтверждали, что у нее была серьезная душевная болезнь, которая может быть диагностирована только у взрослых», — добавляет она.

Наталья жила одна в течение трех лет. В 2014 году она пожаловалась в полицию, что ее бросили родители. Детективы сочли ее свидетельства убедительными. Непонятно, однако, почему они ждали еще пять лет для того, чтобы выдвинуть обвинения против супругов, которые в 2014 году успели развестись.

При этом полиция располагает отчетами двух разных врачей, подтверждающими, что Наталия все же ребенок.

Кристин Барнетт сдалась властям 19 сентября и отпущена под залог в 5500 долларов. Майкл сдался днем ранее. Он должен предстать перед судом 24 сентября. Оба они настаивают на своей невиновности.

«Штат Индиана обвиняет меня в преступлениях против ребенка. В то время, как штат Индиана неоднократно определял, что Наталия была взрослой. С самого первого дня это было миссией любви. Но когда ты приводишь в дом ребенка, ты ожидаешь, что он будет ребенком. Обвинять меня в этом — просто бессовестно. Это просто ужасающе», — говорит рыдающая Кристин.

У одного из сыновей Барнеттов, как писали ранее «ФАКТЫ», был диагностирован аутизм, однако это не помешало ему стать вундеркиндом и гениальным физиком.

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