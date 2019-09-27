Британца заподозрили в воровстве из-за слишком большого мужского достоинства (фото)

Мир

Когда 47-летний британец Стив Уайтхерст, которого сопровождали его 46-летняя подруга Мэнди Шентон со своим полуторагодовалым внуком, стояли на кассе в спортивном магазине, где делали покупки, к ним подошла менеджер и, указывая на подозрительно объемную «выпуклость» на обтягивающих джинсах Стива поинтересовалась, что у него там. Женщина заподозрила, что покупатель пытается вынести в штанах ворованные вещи. Уатйхерст объяснил, что это просто пенис и в этом нет ничего нелегального. Однако женщина продолжала спорить с ним. Тогда британцу пришлось публично снять штаны — на глазах у всех. «Видите, мне нечего скрывать», — сказал он.

Однако и этого оказалась недостаточно. «Она все продолжала спрашивать: „Что это за выпуклость?“». В итоге мужчина отправился вместе с охранником в примерочную, где вынужден был снять еще и нижнее белье, чтобы доказать свою невиновность.

«Я снял трусы. Охранник покачал головой и выбежал поговорить с менеджером. Я слышал, как она сказала: «Пожалуйста, скажи мне, что у него там что-то есть». Но парень ответил: «Нет», — рассказал Стив, который назвал произошедшее «самым безумным случаем в его жизни». Он подал жалобу руководству компании. «Это было так унизительно. То, как они поступили со Стивом, отвратительно», — говорит Мэнди.

При этом представитель магазина говорит, что покупатель сам виноват, и что у сотрудников были основания его подозревать. Уайтхерст перебрал много вещей. С одной из курток, которые он мерил, исчезла электронная метка. Когда менеджер заговорила с ним, он проявил агрессию. И никто не просил его снимать штаны и трусы — он сам пошел в раздевалку.

Стив и Мэнди сообщили газете The Sun, что длина его пениса составляет 25,4 сантиметра.

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