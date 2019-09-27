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Мать ударила, тетка закопала: жуткие подробности убийства младенца во Львове
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (Львов) объявили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам — служащим Львовского пограничного отряда Западного территориального управления Госпогранслужбы Украины. Ранее на Волыни мать закопала здоровую новорожденную девочку в огороде.
— Установлено, что 29 июля 2019 года военнослужащая Госпогранслужбы во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину ребенка и ударила новорожденную девочку по голове. В результате ее дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Родная сестра роженицы, которая тоже работает в Госпогранслужбе, поместила еще живую травмированную девочку в полиэтиленовый пакет и закапала вблизи дома, — сообщили в территориальном управлении ГБР.
Женщинам объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства младенца. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что камеры наблюдения в Николаеве зафиксировали, как мать выбросила тело новорожденного ребенка в урну для мусора.
А в Харькове 28-летняя женщина так избила новорожденную дочку, что это привело к развитию отека мозга и смерти.
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