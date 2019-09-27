Не спал за рулем: эксперты выдвинули новую версию гибели Виктора Цоя

Шоу-бизнес

Спустя 29 лет после гибели в автомобильной аварии культового певца Виктора Цоя не утихают разговоры о причинах ДТП. Выдвигалось множество версий, среди которых — самоубийство, причастность спецслужб, убийство и даже мистика.

Напомним, Виктор Цой разбился 15 августа 1990 года в нескольких километрах от Риги. «Москвич» Виктора Цоя на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автобус «Икарус». Музыкант погиб мгновенно. По озвученной ранее официальной версии он уснул за рулем. Но в нее изначально не верил отец музыканта.

Очередное исследование установило новую схему ДТП. Судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталья Потлачук изучила материалы дела.

«Уснувший за рулем человек теряет контроль над автомобилем, из-за чего тот куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом, — пояснила Потлачук изданию „Фонтанка“. — Если предположить, что Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, он должен был продолжить движение по направлению. В этом случае его „Москвич“ оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования „Икаруса“. Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии, нет».

По какой именно причине Виктор Цой выехал на полосу встречного движения, не уточняется.

Подобные расследования только ранят отца музыканта. Возмущенный Роберт Цой не понимает, зачем ворошить прошлое.

«И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое? Я 29 лет назад сказал — а какие-то идиоты сейчас это повторили! Сколько уже этих расследований провели, не счесть. Но к чему в этом ковыряться? У меня давно уже своя версия, я ее снова повторять не собираюсь», — сказал Роберт Цой.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» отец музыканта рассказал, каким он был и что его связывало с Киевом.

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