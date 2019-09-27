Златан Ибрагимович бросил вызов Хабибу (видео)

Спорт

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции, знаменитый футболист Златан Ибрагимович, выступающий за американский «Лос-Анджелес Гэлакси» (28 мячей в 27 поединках сезона!), запустил в соцсетях новый футбольный челлендж под названием Matrix Сhallenge.

37-летний форвард, блиставший ранее в футболках «Аякса», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Милана», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», опубликовал в Instagram видео, на котором он принимает мяч на грудь и словно уворачивается от пуль, имитируя движения героя культового фильма «Матрица» Нео.

При этом обладатель 30 (!) футбольных трофеев Златан бросил вызов российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который 7 сентября защитил титул чемпиона в легком весе, полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитому футболисту Ибрагимовичу установят памятник на родине.

Фото Getty Images





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