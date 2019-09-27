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К известному блогеру Андрею Полтаве пришли с обысками: что известно на данный момент
В пятницу, 27 сентября, в Полтаве в доме родственников волонтера и блогера Андрея Карпова, известного как Андрей Полтава, проходят обыски. Об этом сообщил сам блогер в Facebook, отметив, что он не живет по этому адресу.
Кроме того, Полтава пишет, что в очередной раз получил сообщение на электронную почту такого содержания: «Сообщаем что на территории … я оставил самодельную бомбу. Второе аналогичное взрывное устройство, заложенное в автомобиле будет приведено сегодня в действие возле дома известного украинского пропагандиста Карпова Андрея Анатольевича (он же известен как Андрей Полтава) … Смерть карателям».
Карпов считает, что его деятельность как волонтера, политика и блогера не нравится российским оккупантам.
Подписчики Полтавы уверены, что он делает нужные передачи и желают ему сил и трпения.
Напомним, Полтава ведет разговоры с россиянами о войне на Донбассе, аннексии Крыма, о мире, политике, а затем выкладывает видео в интернет. Блогер баллотировался в Верховную Раду от партии «Европейская солидарность». Сейчас он ведет телеэфиры на канале «Прямой», где жестко критикует российскую пропаганду.
В 2017 году, по версии телеканала ICTV, Карпов был признан лучшим блогером Украины.
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