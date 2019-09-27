- 13:02 Данилюк отреагировал на слухи о своей отставке
- 12:47 У Зеленского поставили точку в вопросе о прямых авиарейсах в Россию
- 12:43 Трампа загнали в угол: американские СМИ отреагировали на скандал яркими обложками
- 12:41 Одесса отказалась от горячей воды
- 12:41 «Какое счастье не бояться приступов эпилепсии!»: уникальная операция избавила подростка от судорог
- 12:26 «Так бы и съел!»: пес слишком увлекся облизыванием кота
- 12:24 Снес остановку: появилось видео с моментом смертельного ДТП с полицейским в Броварах
- 12:19 К известному блогеру Андрею Полтаве пришли с обысками: что известно на данный момент
- 12:12 Сын Регины Тодоренко довел ее до слез
- 11:59 Доллар покупают уже дешевле 24 гривен, а евро — почти по 26 гривен: что будет дальше
- 11:55 СМИ узнали о внезапной отставке Данилюка
- 11:49 Златан Ибрагимович бросил вызов Хабибу
Снес остановку: появилось видео с моментом смертельного ДТП с полицейским в Броварах
Опубликовано видео ДТП со смертельным исходом, которое произошло 26 сентября в Броварах. Видеролик разместил Роман Труба, директор Государственного бюро расследований.
Чиновник сообщил, что пьяный полицейский ехал на большой скорости, и в результате его автомобиль вылетел на остановку, где просто снес трех человек. ДТП привело к гибели женщины и травмам остальных пострадавших.
Водитель уже задержан правоохранителями. Виновником ДТП оказался сотрудник управления полиции охраны в Киевской области.
Ранее сообщалось, что на окружной дороге под Броварами произошло масштабное ДТП — при аварии столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе и фура, в итоге пришлось перекрыть трассу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...