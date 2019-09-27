Происшествия

Снес остановку: появилось видео с моментом смертельного ДТП с полицейским в Броварах

Опубликовано видео ДТП со смертельным исходом, которое произошло 26 сентября в Броварах. Видеролик разместил Роман Труба, директор Государственного бюро расследований.

Чиновник сообщил, что пьяный полицейский ехал на большой скорости, и в результате его автомобиль вылетел на остановку, где просто снес трех человек. ДТП привело к гибели женщины и травмам остальных пострадавших.

Водитель уже задержан правоохранителями. Виновником ДТП оказался сотрудник управления полиции охраны в Киевской области.

Ранее сообщалось, что на окружной дороге под Броварами произошло масштабное ДТП — при аварии столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе и фура, в итоге пришлось перекрыть трассу.

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