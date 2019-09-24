Происшествия

В жутком ДТП под Киевом столкнулись девять машин: опубликованы фото и видео крупной аварии

Во вторник, 24 сентября, на окружной дороге под Броварами из-за тумана произошло несколько ДТП. Напомним, 23 сентября в Чернигове в страшном ДТП погибли 4 человека.

В Броварском отделе полиции сообщили, что в одной аварии столкнулись сразу шесть автомобилей: фура DAF, Daewoo Nexia, Opel Astra, Volkswagen Golf и «Газель».

По предварительной информации водитель фуры не придерживался дистанции и столкнулся с Daewoo Nexia. Водитель легкового автомобиля 1991 года рождения погиб на месте происшествия.

По инерции продолжилась цепь столкновений автомобилей, которые на момент аварии не двигались.

Водитель автомобиля Opel Astra, в который «влетела» та же Daewoo Nexia получил ушиб грудной клетки. Остальные водители и пассажиры в этой аварии не пострадали.

В связи с опасностью повторных аварий, полиция частично перекрыла движение транспорта на этом участке дороги.



Видео опубликовал ресурс At Brovary.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб. От удара автомобиль буквально разорвало на две части. Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи.

А несколько недель назад под Днепром в результате ДТП пострадало тринадцать человек. Тогда произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля DAF с прицепом.

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