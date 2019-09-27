«Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция мадридского дерби в чемпионате Испании

Спорт

В субботу, 28 сентября, в рамках 7-го тура чемпионата Испании пройдет мадридское дерби — «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано», принимавшем в этом году финал Лиги чемпионов, примет заклятых соперников из «Реала». Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

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Команды в нынешнем сезоне

«Реал», несмотря на критику команды и главного тренера Зинедина Зидана, возглавляет турнирную таблицу, набрав после шести туров 14 очков (4 победы, 2 ничьи, разница мячей — 12:6). «Атлетико» располагается на третьей строчке, отставая от «сливочных» всего на один балл (4 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей — 7:4).

К слову, это уже вторая встреча непримиримых соперников в нынешнем сезоне. Ровно два месяца назад, 27 июля, команды играли между собой в США в рамках международного Кубка чемпионов, и тогда «матрасники» просто разбили «королей» — 7:3 (Коста, 1, 28, 45, с пенальти, 51, Жоау Фелиш, 8, Корреа, 19, Витоло, 70 — Начо, 59, Бензема, 85, с пенальти, Хави Эрнандес, 89). При этом, несмотря на товарищеский статус турнира, поединок выдался вовсе не товарищеским — команды доигрывали встречу в меньшинстве после удалений Карвахаля у «Реала» и Диего Косты у «Атлетико».

Человек со свистком

Мадридское дерби доверено обслуживать 45-летнему Хосе Луису Гонсалесу Гонсалесу из Понферрады. Работает на матчах высшего испанского дивизиона с 2009 года. Его брат также является арбитром, работает на поединках Сегунды Б. В нынешнем сезоне отработал на трех матчах Примеры, в которых показал 12 желтых карточек (в среднем — 4 за игру), удалил двух игроков с поля и назначил три пенальти.

45-летний Хосе Луис Гонсалес Гонсалес

История противостояния

Этот матч станет 223-м в истории противостояния мадридских команд в официальных турнирах. Причем «матрасники» и «сливочные» встречались между собой не только во внутренних турнирах (чемпионат, Кубок, Кубок Лиги и Суперкубок), но и на европейской арене (Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА). Подавляющее преимущество на стороне «Реала» — 110 побед против всего 56 у «Атлетико» (еще 56 матчей завершились вничью), при разнице мячей 370:281 в пользу «королей».

Кадровая ситуация

В дерби своим командам точно не помогут Врсалько (травма колена) и Мората (удаление в предыдущем туре) у «Атлетико», а также Асенсио (травма колена) у «Реала». Под вопросом участие в игре обладателя «Золотого мяча"-2018 Луки Модрича (травма паха), Иско (мышечная травма) и Марсело (травма шеи). Наверняка, наиболее обидно пропускать предстоящий поединок Альваро Морате, поскольку он является воспитанником «Реала», и встреча с родным клубом для него всегда принципиальна.

"Матрасник" Альваро Мората не сыграет против клуба, воспитавшего его

Серхио Рамос подбирается к рекорду

Предстоящий поединок может стать для капитана «Реала» Серхио Рамоса 39-м в мадридском дерби. До рекорда, который удерживают легенды «сливочных» Франсиско Хенто и Мануэль Санчис, рукой подать — у обоих по 42 таких матча.

Серхио Рамос уже сыграл 38 матчей против "Атлетико" в составе "Реала"

Прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящем поединке отдают небольшое предпочтение «Атлетико», беспроигрышная домашняя серия которого в официальных турнирах насчитывает 12 матчей. К примеру, «Фаворит Спорт» дает на победу «матрасников» коэффициент 2,41, в то время как успех «Реала» оценивает в 3,00 (ничья — 3,30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» был разгромлен «ПСЖ» в стартовом туре Лиги чемпионов.

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