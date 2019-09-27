23.98 / 24.24 26.12 / 26.55
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Министр времен Януковича неожиданно засветился в Киеве: в сеть попало фото

15:23 27 сентября 2019 448
Юрий Колобов
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве видели бывшего министра финансов Украины времен Виктора Януковича Юрия Колобова. В Telegram-ресурсах появилось фото автомобиля, на котором Колобов, по свидетельству очевидцев, передвигался по столице Украины.

Остановился он в отеле Hyatt в центре Киева.

«Только что на этом автомобиле экс-министр финансов при Януковиче Юрий Колобов приезджал в киевский отель Хаятт. С кем он там встречался, нам не известно», — сообщил источник Telegram-канала «UN — сливы и груши».

Автомобиль Колобова

Он также отметил, что по сравнению с 2014 года экс-министр заметно похудел.

Напомним, недавно сам Виктор Янукович сделал заявление о возможном возвращении в Украину. Это намерение вызвало большие вопросы в украинском обществе. В комментарии «ФАКТАМ» журналист Юрий Бутусов выразил мнение о том, что Янукович, в случае своего возвращения в Украину, вряд ли сможет вести здесь какую-либо политическую деятельность.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер