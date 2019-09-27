Министр времен Януковича неожиданно засветился в Киеве: в сеть попало фото

Украина

В Киеве видели бывшего министра финансов Украины времен Виктора Януковича Юрия Колобова. В Telegram-ресурсах появилось фото автомобиля, на котором Колобов, по свидетельству очевидцев, передвигался по столице Украины.

Остановился он в отеле Hyatt в центре Киева.

«Только что на этом автомобиле экс-министр финансов при Януковиче Юрий Колобов приезджал в киевский отель Хаятт. С кем он там встречался, нам не известно», — сообщил источник Telegram-канала «UN — сливы и груши».

Автомобиль Колобова

Он также отметил, что по сравнению с 2014 года экс-министр заметно похудел.

Напомним, недавно сам Виктор Янукович сделал заявление о возможном возвращении в Украину. Это намерение вызвало большие вопросы в украинском обществе. В комментарии «ФАКТАМ» журналист Юрий Бутусов выразил мнение о том, что Янукович, в случае своего возвращения в Украину, вряд ли сможет вести здесь какую-либо политическую деятельность.

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