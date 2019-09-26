Украина

Настоящий балласт: стало известно, кому в Украине мог понадобиться Янукович

Заявление о возможном возвращении Виктора Януковича в Украину вызывает вопрос, кому здесь может понадобиться президент-беглец?

Этот момент в интервью «ФАКТАМ» прокомментировал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Янукович, в случае своего возвращения в Украину, вряд ли сможет вести здесь какую-либо политическую деятельность.

«Мне кажется, что в Украине он может быть интересен разве что Медведчуку», — сказал Юрий Бутусов.

По его словам, Янукович недооценивает ситуацию в Украине и то, насколько токсичным он является.

«Там (в России — ред._ он фактически пленник. Здесь, в Украине, ему, конечно, было лучше. Он думает: времена поменялись настолько, что можно вернуться», — предположил мотивы президента-беглеца Юрий Бутусов.

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