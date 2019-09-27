Политика

Новоиспеченный нардеп "Юзик" взял себе в помощники жену

Помощником народного депутата от «Слуги народа», бывшего комика «Студия Квартал-95» Юрия Корявченкова (более известен под сценическим псевдо «Юзик») стала его собственная супруга.

Правда, работает она на общественных началах.

Татьяна Корявченкова по образованию — экономист. В браке с депутатом родилось троих детей.

Практически одновременно стало известно также о других родственных назначениях во фракции «Слуга народа» — так, помощником депутата Юрия Киселя стал сын первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира. Об этом сообщает Радио Свобода.

Напомним, ранее с назначением помощницы оскандалился депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко. Он «трудоустроил» в Раде 22-летнюю модель Марьяну Михолап, которая только в 2018 году окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика».

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