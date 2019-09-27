Украина

Нардеп Николай Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель: горячие фото из Instagram

Скандально известный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который нахамил журналистам в Верховной Раде, снова оказался в центре внимания СМИ. Нардеп-ресторатор взял себе в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап, участвующую в конкурсе «Мисс Украина».

Известно, что в прошлом году Михолап окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика».

Еще во время учебы она искала работу репетитором математики и украинского языка. А также предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.

Девушка часто публикует свои фото в Instagram.

Сейчас она фотографируется на фоне Верховной Рады и жалуется на то, что ничего не успевает.

Тищенко попал в Верховную Раду 9-го созыва, получив победу на 219 избирательном округе в Киеве.

Сейчас он является заместителем председателя Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. У него пятеро помощников: двое работающих по срочному трудовому договору на постоянной основе, а трое — на общественных началах.



Напомним, депутат Николай Тищенко опозорился в первый же день работы в качестве народного депутата. Представитель парламента не смог ответить на вопрос журналиста об Иловайской трагедии, а затем стал предъявлять претензии представительнице СМИ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter