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Нардеп Николай Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель: горячие фото из Instagram
Скандально известный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который нахамил журналистам в Верховной Раде, снова оказался в центре внимания СМИ. Нардеп-ресторатор взял себе в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап, участвующую в конкурсе «Мисс Украина».
Известно, что в прошлом году Михолап окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика».
Еще во время учебы она искала работу репетитором математики и украинского языка. А также предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа ее резюме об этом были удалены из соответствующих сайтов.
Девушка часто публикует свои фото в Instagram.
Сейчас она фотографируется на фоне Верховной Рады и жалуется на то, что ничего не успевает.
Тищенко попал в Верховную Раду 9-го созыва, получив победу на 219 избирательном округе в Киеве.
Сейчас он является заместителем председателя Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. У него пятеро помощников: двое работающих по срочному трудовому договору на постоянной основе, а трое — на общественных началах.
Напомним, депутат Николай Тищенко опозорился в первый же день работы в качестве народного депутата. Представитель парламента не смог ответить на вопрос журналиста об Иловайской трагедии, а затем стал предъявлять претензии представительнице СМИ.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?