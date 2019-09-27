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Вставатели с колен пусть горят в аду: продюсер из РФ жестко прошелся по россиянам из-за Украины
Известный музыкант и депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук с группой «Океан Эльзы» выступили 20 сентября в Минске, собрав около 15 тысяч зрителей. На концерт приехали многие поклонники группы из России, где принципиально не выступают музыканты в связи с агрессией Кремля. Мощное выступление и пронзительная речь Вакарчука, посвятившего одну из песен защитникам Украины, вызвала бурную реакцию в сети.
Известный российский журналист, радиоведущий и продюсер Михаил Козырев опубликовал на Facebook видео, в котором эмоционально выразил свои чувства и признался, что ему очень стыдно за то, что творит Кремль.
«Я никогда не прощу моей власти войну с Украиной. Я верю в то, что за нее эти люди будут гореть в аду. Вот прямо за каждую смерть, за каждый разрушенный дом, за каждую искалеченную семью», — сказал Козырев.
Концерт «Океана Эльзы» в Минске еще раз напомнил всем поклонникам, в том числе и российским, что на Донбассе идет война.
«Чувствовалось, что весь зал относится к моей стране, как к какому-то, сошедшему с ума хищнику, от которого можно ожидать все, что угодно. Я надеюсь, что все эти „вставатели с колен“ будут гореть аду», — сказал Михаил и посоветовал прислушаться к речи Вакарчука.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Святослав Вакарчук ради желания изменить Украину готов ограничить себя в творчестве.
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