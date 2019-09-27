Украина

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: чего нельзя делать в женский праздник

В понедельник, 30 сентября, христиане восточного обряда отмечают день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Согласно церковным преданиям, вдова София жила во II столетии в Риме с тремя своими дочерьми. Женщина была глубоко верующей христианкой, детей своих назвала в честь трех главных христианских добродетелей и воспитывала их в твердой вере в Господа Иисуса Христа и в уважении к Святому Писанию.

В период гонения на христиан при императоре Адриане (117−138 годы) Софию с дочерьми, которым тогда было 12, 10 и 9 лет, схватили и кинули в темницу. Женщину и девочек заставляли отречься от Христа и поклониться языческой богине Диане, подвергая их страшным мукам. Но они мужественно выдержали пытки, оставаясь верными своему Спасителю. Тогда палач казнил сначала старшую девочку — Веру, а за ней — 10-летнюю Надежду и 9-летнюю Любовь. Мать же их оставили в живых, чтобы она страдала, видя мученическую смерть дочерей. Согласно церковному преданию, святая София похоронила своих девочек, три дня молилась над их могилой и на третий день Бог забрал к себе ее душу.

Мощи святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии покоятся в храме Святого Панкратия в Риме.

Чего нельзя делать в праздник

В народе 30 сентября традиционно считалось женским днем, как и праздник Второй Пречистой, который православные и грекокатолики отметили 21 сентября. fakty.ua/318 510 На Веры, Надежды и Любови ни пожилые, ни молодые женщины не работали. Кроме того, в этот день не начинали важных дел.

Что можно делать в праздник

В старину женщины обязательно ходили утром на службу в храм, подавали записки о здоровье и упокоении своих близких. А после литургии собирались своим кругом на посиделки, поздравляли именинниц (ведь имена святых Веры, Надежды, Любови и Софии очень популярны в Украине), выпивали за их здоровье по чарочке, пели песни и обсуждали самые значительные события в жизни родственников и соседей, вроде свадеб, которые наши предки чаще всего устраивали осенью.

В этот день именины празднуют: Илья, Нил, Вера, Надежда, Любовь, София

Ранее «ФАКТЫ» давали подборку красивых открыток и поздравлений с днем ангела Веры. А как поздравить с именинами Любовь, смотрите здесь.



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