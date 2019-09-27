Участница «Танців з зірками» снялась в пикантной фотосессии

Шоу-бизнес

Известная актриса, участница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина снялась в пикантной фотосессии для глянца. Она украсила обложку журнала «Караван историй» и предстала в сексуальных и женственных образах. Актриса позировала в пиджаке на голое тело, нежном розовом платье на бретельках и топе.

«Это, наверное, мечта каждой девочки — украсить обложку журнала. Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно», — анонсировала Ксения появления в журнале на своей странице в Instagram.

Подписчики в комментариях засыпали Ксению комплиментами.

«Тебя с твоей красотой грех было не запечатлеть на обложке журнала», «Какая красивая», «Ксюшенька, ты прекрасна», «Безумно красивая», «Какая же вы обалденная», «Очень красиво и не пошло. Это Ваша фишка: быть красивой и эстетично сексуальной», — пишут под фото.

Напомним, Ксения Мишина стала популярной благодаря роли в масштабном сериале «Кріпосна» на канале СТБ. Второй сезон саги удивил зрителей неожиданной концовкой. Они требуют продолжения сериала.

В шоу «Танці з зірками» Ксения Мишина выступает в паре с партнером Женой Котом и является одной из фаворитов проекта.

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