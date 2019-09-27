- 18:48 Трамп назвал опубликованный текст разговора с Зеленским "несуществующей версией"
- 18:17 Участница «Танців з зірками» снялась в пикантной фотосессии
- 18:13 Октябрь как октябрь: синоптики рассказали о погоде в Украине в середине осени
- 17:57 Казус Зеленского: в Кремле испугались публикации бесед Путина с Трампом
- 17:38 Масштабный сбой в Facebook поразил Европу. Украине тоже досталось
- 17:26 Вставатели с колен пусть горят в аду: продюсер из РФ жестко прошелся по россиянам из-за Украины
- 17:20 Из древней киевской церкви убрали памятник основателю Москвы
- 17:17 Спикер Зеленского объяснила нападение на журналиста: опубликовано полное видео инцидента
- 17:15 Новоиспеченный нардеп "Юзик" взял себе в помощники жену
- 17:11 С Шапаренко и Русиным: Ротань обнародовал состав сборной Украины на матчи с Румынией и Грецией
- 17:03 Бегущий с корабля? Причины и версии внезапного ухода Данилюка из СНБО
- 16:43 Украина официально разблокировала эксгумацию захоронений поляков, но выдвинула условие
Участница «Танців з зірками» снялась в пикантной фотосессии
Известная актриса, участница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина снялась в пикантной фотосессии для глянца. Она украсила обложку журнала «Караван историй» и предстала в сексуальных и женственных образах. Актриса позировала в пиджаке на голое тело, нежном розовом платье на бретельках и топе.
«Это, наверное, мечта каждой девочки — украсить обложку журнала. Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно», — анонсировала Ксения появления в журнале на своей странице в Instagram.
Подписчики в комментариях засыпали Ксению комплиментами.
«Тебя с твоей красотой грех было не запечатлеть на обложке журнала», «Какая красивая», «Ксюшенька, ты прекрасна», «Безумно красивая», «Какая же вы обалденная», «Очень красиво и не пошло. Это Ваша фишка: быть красивой и эстетично сексуальной», — пишут под фото.
Напомним, Ксения Мишина стала популярной благодаря роли в масштабном сериале «Кріпосна» на канале СТБ. Второй сезон саги удивил зрителей неожиданной концовкой. Они требуют продолжения сериала.
В шоу «Танці з зірками» Ксения Мишина выступает в паре с партнером Женой Котом и является одной из фаворитов проекта.
Читайте также откровенное интервью «ФАКТАМ» эпатажной певицы MARUV, которая неожиданно покинула проект.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.