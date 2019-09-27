Стиль жизни

Близнецам повезет в личной жизни, а Стрельцам — с деньгами: гороскоп на неделю

ОВЕН. В предстоящий период вам гарантированы хорошее самочувствие, настроение и уверенность в собственных силах, поэтому можете планировать судьбоносные встречи, переговоры. Однако не хватайтесь за все дела сразу, дозируйте нагрузки.

ТЕЛЕЦ. Не торопитесь, когда речь идет о финансах, поскольку не исключена вероятность допустить досадную оплошность, которая в результате может дорого обойтись вам. Старайтесь поступать так, как подсказывает внутренний голос.

БЛИЗНЕЦЫ. Имеете все шансы оказаться в центре событий. У вас будет много деловых предложений, так что главное не растеряться и принять единственно правильное решение. События, происходящие в вашей личной жизни, обязательно поднимут настроение.

РАК. Для того чтобы добиться желаемого, необходимо будет проявить выдержку, самообладание, готовность к компромиссу. Внимательно рассматривайте деловые предложения и отказывайтесь, если в них обнаружится хоть малейший намек на авантюризм.

ЛЕВ. В настоящее время вам важно почувствовать и понять, что двигаетесь в нужном направлении. Весьма важно сейчас использовать полезные связи, если хотите подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

ДЕВА. Чтобы не пострадали ваши интересы, необходимо будет проявить массу усилий. При этом старайтесь поступать так, чтобы никого не обидеть. Будьте готовы к тому, что кое-кто из коллег попытается испытать на прочность ваши нервы.

ВЕСЫ. Благоприятный шанс изменить многое в своей жизни появляется у вас — важно не упустить его. Благодаря своей общительности, сговорчивости сумеете завести нужные знакомства. Не доверяйте слухам, полагайтесь только на проверенную информацию.

СКОРПИОН. Чтобы все складывалось именно так, как вам хочется, придется солидно потрудиться. Нынешний период благоприятен для тех, кто готов пожертвовать собственными интересами ради общего дела. Во время деловых встреч не пытайтесь спорить.

СТРЕЛЕЦ. Удачный период для деловых поездок. Имеете прекрасную возможность добиться хороших результатов и существенно улучшить свое материальное положение. Больше внимания уделяйте близким людям. Помните, что вы без них мало что сможете.

КОЗЕРОГ. Забудьте о сомнениях и тревогах, и тогда преграды, стоящие на вашем пути, не смогут помешать — вы их благополучно преодолеете. Прекрасный период наступает для тех, кто стремится к переменам, готов экспериментировать с имиджем.

ВОДОЛЕЙ. Критичность и принципиальность — прекрасные качества. Однако вам вряд ли стоит прибегать к ним сейчас. Учитесь не только слушать, но и слышать. Это поможет разобраться в сложнейшей ситуации на службе.

РЫБЫ. Ищите компромисс во всем, чем придется заниматься в предстоящий период времени. Будьте открыты для перемен, не отказывайтесь от новых перспектив. Ваш профессионализм обязательно будет по достоинству вознагражден.

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