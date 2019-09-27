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Шоу-бизнес

Елена Темникова похвасталась стройной фигурой на Мальдивах (фото)

22:17 27 сентября 2019 170
Елена Темникова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Экс-участница группы SEREBRO Елена Темникова, удивившая недавно кардинальной сменой имиджа — из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку, отправилась отдыхать на Мальдивы, которые называет вторым домом. Звезда остановилась в шикарном бутик-отеле Milaidhoo Island Maldives, на территории которого находится заповедный коралловый риф, охраняемый ЮНЕСКО.

Темникова снимает роскошную виллу с просторной террасой, бассейном с пресной водой и выходом к пляжу с мягким белым песком.

Певица наслаждается отпуском на райском острове, публикует фото и видео, показывая разноцветных рыбок в прозрачной воде. Не забывает хвастаться и фигурой в купальнике. На снимках видно — Елена пребывает в прекрасной форме. Ее стройной фигуре можно только позавидовать.

Как уверяет Темникова, она не сидит на диетах, просто придерживается здорового питания. Свою трапезу на Мальдивах она также показала на фото.

Мальдивы — одно из любимых мест для отдыха Темниковой. Именно на островах она сыграла свадьбу в 2014 году с бизнесменом Дмитрием. Пара воспитывает маленькую дочку Александру.

Ранее свою фигуру в купальнике продемонстрировала украинская певица Виктория Смеюха из группы «НеАнгелы». Она с любимым провела романтичный отпуск на Мальдивах.

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