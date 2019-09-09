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Какой пресс: Вика из "НеАнгелов" впечатлила шикарной фигурой на Мальдивах (фото)
Участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха, которая с коллегой Славой Каминской устроили на свадьбе драку за букет невесты, отдыхает на Мальдивах. На своей странице в Instagram она делится впечатлениями от отдыха и публикует яркие фото. На них красотка позирует в бикини, демонстрируя роскошную фигуру и идеальный спортивный пресс.
На снимках четко видны кубики. «Я считаю, что у всех классных девочек должны быть такие фото», — написала Вика под одним из фото.
Вика рассказала, что в первые дни ей было сложно адаптироваться после длительного перелета. Но Мальдивы стоят того. Такой прозрачной и чистой воды, релакса и буйства морских красок, пожалуй, нет нигде.
«Этот экзотический остров действует на меня как гипноз. Иногда я просто отключаюсь на половине фразы и забываю, что хотела сказать. Мне просто хорошо в этом состоянии безмолвия, где вместо меня поют птицы», — призналась Вика.
С кем Вика отдыхает, рассказывать не стала. Она предпочитает скрывать личную жизнь. Известно, что она приняла предложение руки и сердца от возлюбленного, однако не показывает жениха.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Слава Каминская отдохнула с друзьями на яхте. Она путешествовала по Лазурному берегу.
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