Мир

В Конгрессе США подозревают причастность России к скандалу с Трампом

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, уверена в том, что с скандалу вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского причастна Россия. Напомним, в Москве уже выразили опасение в связи с возможным обнародованием содержания бесед Трампа с Путиным.

«Я считаю, Россия приложила к этому руку», — сказала она в эфире телеканала MSNBC,

При этом спикер подчеркнула, что в работу президента не входит «сбивать с толку лидеров других стран», чтобы заставить их делать то, что идет ему на пользу.

«Любое иностранное правительство не должно вмешиваться в наши выборы. И тут у вас есть президент Соединенных Штатов, просящий об этом», — констатировала политик-демократ.

Напомним, американские спецслужбы считают, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу частной компании Burisma, одним из акционеров которой являлся сын главного кандидата на должность президента США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер.

Однако после того, как Белый дом согласился обнародовать стенограмму телефонного разговора, оказалось, что она является недостоверной.

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