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Увольнение Данилюка: СМИ рассказали скандальную версию
Президент Владимир Зеленский лично вычеркнул фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Об этом Украинской правде стало известно со слов источника в Офисе президента Украины.
Именно это, по словам источника, для Данилюка стало последней каплей в решении написать заявление об увольнении.
В свою очередь источники в окружении СНБО сообщили, что причиной демарша Данилюка стал его конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, который якобы продолжался последние несколько месяцев. По версии информаторов, секретарь СНБО не смог смириться со стилем управления главы президентского офиса.
Напомним, Данилюк занимал свой пост всего четыре месяца. «ФАКТЫ» высказали версии, почему экс-министр финансов Данилюк вдруг покинул теплое место секретаря СНБО.
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