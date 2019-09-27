Бегущий с корабля? Причины и версии внезапного ухода Данилюка из СНБО

Политика

Отставка Александра Данилюка с поста секретаря СНБО застала многих врасплох. Дело в том, что команда президента Владимира Зеленского пытается выглядеть сплоченной и ключевые посты уже вроде как розданы. Однако Данилюк просидел в кресле всего четыре месяца. Что происходит в команде Зеленского и почему экс-министр финансов Данилюк вдруг покинул теплое место секретаря СНБО? Давайте разбираться.

История

С марта 2016 года по июнь 2018 года Александр Данилюк занимал пост министра финансов в команде Владимира Гройсмана и даже был одним из идеологов национализации «ПриватБанка». Чуть больше года назад Данилюк был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с премьером Гройсманом. 7 июня 2018 года Верховная Рада утвердила представление главы Кабмина об отставке Данилюка. Ссора произошла 22 мая на заседании правительства, Данилюк поконфликтовал с Гройсманом по поводу кадровой политики. В частности, на должности заместителя министра финансов по вопросам таможенной политики Данилюк хотел видеть Яну Бугримову.

Впоследствии Данилюк написал письмо к странам «Большой семерки», в котором подчеркнул свое право самостоятельно формировать команду министерства, без согласования с премьер-министром или президентом. Владимир Гройсман расценил этот шаг как нарушение субординации и обвинил Данилюка в «антигосударственных действиях» за национализацию «ПриватБанка».

Александр Данилюк был одним из первых, кто присоседился к команде Владимира Зеленского в начале президентской гонки. Ему прочили должности от министра финансов до премьер-министра, но 22 мая 2019 года Данилюк был назначен секретарем СНБО. За это время несколько раз ездил в зону боевых действий на Донбасс, где засветился в ярких черных очках. За это время поменялось руководство концерна «Укроборонпром», предприятия которого производят и поставляют оружие в ВСУ.

Причины отставки

Внезапность отставки дала импульс к появлению сразу нескольких версий о ее причинах.

Версия номер 1. Опять Богдан

По сведениями некоторых СМИ, у Данилюка не заладились отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом. Споры возникали якобы из-за того, что Богдан пытался вмешаться в дела СНБО, а также пробовал контролировать деятельность органа и даже требовал отчетности. Эта версия имеет право на жизнь, поскольку уже после прихода к власти новой команды некоторые ее члены говорили о конфликтности Богдана и желании все контролировать. Якобы глава ОП пользуется тем, что находится в близком контакте с первым лицом государства Владимиром Зеленским.

Версия номер 2. «ПриватБанк»

По одной из версий, причиной ухода Данилюка из СНБО стали разногласия с новым руководством Украины относительно будущего «ПриватБанка», к национализации которого Данилюк имел непосредственное отношение. Украинские суды сделали несколько очевидных шагов к возврату банка Игорю Коломойскому, и создалось впечатление, что это дело времени. Согласно этой версии, секретарь СНБО Данилюк, понимал последствия такого решения для страны, и, видимо, из-за этого подал в отставку.

В подтверждение этой версии можно вспомнить эфир «Свободы слова с Савиком Шустером», где Данилюк заявил, что представители нынешней власти, которые в вопросе национализации «ПриватБанка» ранее стояли на стороне Коломойского и которые сейчас могут влиять на процессы вокруг банка, должны покинуть свои должности. Данилюк также заявил, что происходящее сейчас вокруг «ПриватБанка» он воспринимает как «прямую угрозу национальной безопасности».

«Когда происходят внесудебные расправы, это точно не то, что должно происходить в нашей стране, и это большой риск дестабилизации», — сказал Данилюк. Намекал ли Данилюк на поджог дома сына экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которую до этого в Лондоне сбила машина, до конца неизвестно.

На новость о своей отставке сам Данилюк отреагировал с юмором, предложив в Facebook давать ему предложения о работе.

Впрочем, некоторые источники уже трудоустроили Данилюка, они прочат ему большое будущее на дипломатическом поприще. Так, одни говорят, что он является одним из претендентов на должность посла Украины в США. Якобы Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил его, что посла Украины в США «заменит очень грамотный и очень опытный посол, который напористо будет работать над тем, чтобы две страны стали ближе». Другие издания видят Данилюка послом Украины в Великобритании. Так ли это — посмотрим.

«ФАКТЫ» продолжают следить за ситуацией



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